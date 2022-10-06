Tesla отказывается от ультразвуковых датчиков в новых автомобилях — Finance.ua
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Tesla отказывается от ультразвуковых датчиков в новых автомобилях

Технологии&Авто
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Tesla отказывается от ультразвуковых датчиков в новых автомобилях
Tesla отказывается от ультразвуковых датчиков в новых автомобилях
Tesla объявила о прекращении использования в своих автомобилях ультразвуковых датчиков (USS) для определения объектов окружающего мира.
Это часть перехода компании на технологию помощи водителю Tesla Vision, которая базируется только на камере, контрастирующей с остальной промышленностью, которая полагается на сочетание LIDAR, радаров и камер. Electrek сообщает, что ультразвуковые датчики в автомобилях Tesla в основном используются для обнаружения на коротком расстоянии, чтобы помочь с парковкой и предупреждением о столкновении.
Датчики сначала исчезнут в этом месяце из новых автомобилей Model 3 и Model Y, которые продаются в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и Тайване, а затем распространятся по всему миру, говорится в сообщении Tesla. В следующем году компания планирует прекратить использование датчиков в автомобилях Model S и Model X.
В Tesla говорят, что отказ от ультразвуковых датчиков не отразится на рейтинге безопасности автомобилей при авариях. Однако поставляемые без датчиков автомобили «временно» потеряют доступ к некоторым функциям, в частности Park Assist, Autopark, Summon и Smart Summon. Компания намерена восстановить эти функции, когда они будут одинаково хорошо работать с помощью системы на основе камеры.
Tesla отказывается от ультразвуковых датчиков в новых автомобилях
Отказ от ультразвуковых датчиков последовал за аналогичным объявлением Tesla в прошлом году о том, что она больше не будет поставлять автомобили с радаром. В будущем компания будет полагаться исключительно на свою систему Tesla Vision на основе камеры для функций помощи водителю.
Как и в случае с удалением ультразвуковых датчиков, удаление радара в прошлом году привело к временным ограничениям, наложенным на несколько функций, таких как Smart Summon. В течение нескольких месяцев эти ограничения впоследствии были смягчены, и теперь Tesla говорит, что эти автомобили «сохранили или улучшили свои рейтинги активной безопасности в США и Европе» и что функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение пешеходов, действительно лучше с камерами, чем с радаром.
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Но прошлогодний уход от радаров не обошелся без проблем. Это произошло одновременно с увеличением количества сообщений о «фантомном разбиении», когда системы помощи водителю автомобиля применяют тормоза, поскольку они ошибочно полагают, что автомобиль вот-вот столкнется с чем-нибудь. The Washington Post сообщила о резком увеличении жалоб в Национальную администрацию безопасности дорожного движения по проблемам с автоматическим торможением, что совпало с тем, когда Tesla прекратила доставку транспортных средств с радарными датчиками.
Если вы хотите узнать, оборудованы ли Tesla датчиками, Drive Tesla Canada имеет полезную схему расположения датчиков на переднем и заднем бамперах автомобиля.
По материалам:
internetua.com
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