Tesla представила прототип робота-гуманоида — Finance.ua
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Tesla представила прототип робота-гуманоида

Технологии&Авто
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Tesla представила прототип робота-гуманоида
Tesla представила прототип робота-гуманоида
Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.
Об этом сообщает CNBC.
«Наша цель — сделать пригодного для использования робота-человека как можно скорее. Цена машины может упасть ниже 20 000 долларов», — сказал основатель Tesla Илон Маск во время презентации.
Он заявлял, что робот будет выполнять за человека рутинную и опасную работу, а бизнес по созданию таких роботов может стать даже более «значительным», чем автомобильный бизнес Tesla.
Optimus способен переносить коробки и поливать цветы, ориентируясь в пространстве с помощью многочисленных сенсоров. Маск заявил, что в работе установлены такие же датчики, что и в системе автопилота Tesla. По словам миллиардера, первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя определенную рутинную работу.
«Первая модель Optimus способна работать сутки без подзарядки. Одна из ее ключевых особенностей — подвижные пальцы, позволяющие брать небольшие предметы. Кроме того, Optimus способен „обучаться“, анализируя действия людей и повторяя их», — рассказали разработчики во время презентации.
В будущем компания планирует выпустить женскую версию Optimus. В целом планируется, что Tesla будет производить миллионы таких роботов.
Ранее сообщалось, что Optimus должен быть около 173 сантиметров в высоту, весить около 57 килограммов и иметь грузоподъемность 20 килограммов.
Впервые проект Optimus был презентован 9 августа 2021 года. Теперь компания намерена презентовать его прототип. Optimus представляет собой робота размером с человека, который, как предполагает Маск, будет способен выполнять рутинные обязанности, такие как закупка продуктов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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