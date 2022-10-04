Tesla представила прототип робота-гуманоида — Finance.ua

Tesla представила прототип робота-гуманоида Сегодня 06:50 — Технологии&Авто

Tesla представила прототип робота-гуманоида

Производитель электрокаров Tesla продемонстрировал на AI Day 2022 прототип двуногого робота-гуманоида Optimus. Во время презентации робот впервые ходил без каких-либо механических опор и размахивал руками в воздухе.

Об этом сообщает CNBC.

«Наша цель — сделать пригодного для использования робота-человека как можно скорее. Цена машины может упасть ниже 20 000 долларов», — сказал основатель Tesla Илон Маск во время презентации.

Он заявлял, что робот будет выполнять за человека рутинную и опасную работу, а бизнес по созданию таких роботов может стать даже более «значительным», чем автомобильный бизнес Tesla.

Optimus способен переносить коробки и поливать цветы, ориентируясь в пространстве с помощью многочисленных сенсоров. Маск заявил, что в работе установлены такие же датчики, что и в системе автопилота Tesla. По словам миллиардера, первые Optimus уже работают на предприятии Tesla, выполняя определенную рутинную работу.

«Первая модель Optimus способна работать сутки без подзарядки. Одна из ее ключевых особенностей — подвижные пальцы, позволяющие брать небольшие предметы. Кроме того, Optimus способен „обучаться“, анализируя действия людей и повторяя их», — рассказали разработчики во время презентации.

В будущем компания планирует выпустить женскую версию Optimus. В целом планируется, что Tesla будет производить миллионы таких роботов.

Ранее сообщалось, что Optimus должен быть около 173 сантиметров в высоту, весить около 57 килограммов и иметь грузоподъемность 20 килограммов.

Впервые проект Optimus был презентован 9 августа 2021 года. Теперь компания намерена презентовать его прототип. Optimus представляет собой робота размером с человека, который, как предполагает Маск, будет способен выполнять рутинные обязанности, такие как закупка продуктов.

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Діло По материалам:

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