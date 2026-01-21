0 800 307 555
Tesla официально начала продажи в Словакии

Технологии&Авто
8
Tesla открыла свой первый магазин Tesla Store в Братиславе.
Компания Tesla официально начала свою деятельность в Словакии, открыв временный шоурум в Братиславе, а также официальный конфигуратор на сайте.

Первый магазин в Братиславе

Так, Tesla открыла свой первый магазин Tesla Store в Братиславе по адресу Tuhovská 10, который находится рядом с дилерскими центрами Honda, Fiat и Hedin Automotive.
Отмечается, именно здесь Tesla планирует открыть свой новый автосалон, который заменит бывший дилерский центр Jeep и Dodge после завершения реконструкции здания.

Опыт временных магазинов

Стоит отметить, что Tesla уже несколько раз использовала подход временного магазина при запуске новых стран, таких как Чехия и Литва. В случае Литвы временный магазин открыт в сентябре 2024 года, а сервисный центр — 18 декабря 2024 года, то есть в течение трех месяцев.
Ожидается, что основным фактором, который может повлиять на открытие полноценного салона в Словакии, станет завершение строительства нового здания. Однако опыт других стран позволяет предположить, что сервисный центр Tesla в Братиславе заработает примерно через три месяца.
В настоящее время у Tesla есть 6 зарядных станций сети Supercharger по Словакии, две из которых расположены в Братиславе.
Таким образом, Tesla выходит на стремительно развивающийся рынок электромобилей: с января по ноябрь 2025 года продажи электромобилей в Словакии выросли на 84,1% по сравнению с прошлым годом, и достигли 3844 проданных электромобилей.
Авто
