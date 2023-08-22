Tesla обвинила двух бывших сотрудников в масштабной утечке данных — Finance.ua

Tesla обвинила двух бывших сотрудников в масштабной утечке данных Сегодня 23:32 — Криминал

Tesla обвинила двух бывших сотрудников в масштабной утечке данных

Американский автопроизводитель Tesla обвинил двух своих бывших сотрудников в том, что они стояли за утечкой данных, в результате которой была похищена личная информация более 75 тысяч человек — клиентов и сотрудников компании.

Об этом сообщает Reuters

Стивен Эллентух, сотрудник Tesla по обеспечению конфиденциальности данных, заявил в обращении в генеральную прокуратуру штата Мэн о том, что данные после взлома были переданы немецкому изданию Handelsblatt.

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Handelsblatt сообщил автопроизводителю, что получил конфиденциальную информацию, включающую идентифицирующую информацию, в частности имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования.

Вскоре после этого Tesla установила сливших данные сотрудников, подала против них иски и конфисковала их устройства.

Утечка данных в Tesla

В апреле 2023 г., как писал Reuters, компания Tesla обнаружила, что ее сотрудники регулярно делились записями видеокамер, установленных на электромобилях автопроизводителя.

Иногда на них были зафиксированы моменты ДТП, некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. По словам бывших сотрудников, у них была программа, которая показывала координаты места съемки, благодаря чему они могли при желании выяснить, кто именно владелец автомобиля.

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