Tesla объявляет первые скидки на Model Y Juniper — Finance.ua

Tesla объявляет первые скидки на Model Y Juniper 06.06.2025, 01:15 — Технологии&Авто

Tesla объявляет первые скидки на Model Y Juniper

Как рассказывает Carscoops , покупка демонстрационной версии Model Y Juniper может стать хорошим вариантом для тех, кто стремится сэкономить деньги.

Сообщается, что в текущем ассортименте Tesla есть десятки кроссоверов со скидками от 490 до 1070 долларов.

Пробег этих автомобилей варьируется. Электромобили, на которые более высокие скидки, часто свыше 1000 долларов, обычно имеют чуть менее 3300 километров пробега, тогда как у Model Y с меньшими скидками, около 510 долларов, на одометре — более 1500 километров.

Достаточна ли такая экономия, чтобы отказаться от покупки совершенно нового электромобиля, будет зависеть от личных предпочтений покупателей. Можно предположить, что для некоторых любая экономия — это выгодная сделка. Максимальная скидка распространяется на две демонстрационные версии Tesla Model Y Launch Series, которая была доступна в США лишь некоторое время.

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У них пробег около 1340 и 3900 километров, поэтому их стоимость снижена на 600 и 1200 долларов, соответственно до $51 890 и $51 290. Model Y Launch Series имела все дополнительные опции и преимущества стандартной комплектации, в частности, 20-дюймовые колеса, фаркоп, усилитель ускорения, полная цветовая палитра краски и пакет полностью автономного управления (FSD).

Телеканал 24 По материалам:

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