Tesla начнет производство более дешевой версии Model Y — Finance.ua

Tesla начнет производство более дешевой версии Model Y Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Tesla начнет производство более дешевой версии Model Y

Tesla планирует производство бюджетной версии Model Y в Шанхае, которая будет на 20% дешевле. Массовое производство стартует в 2026 году для защиты доли рынка в Китае и других регионах.

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со ссылкой на Компания Tesla будет производить более дешевую версию электромобиля Model Y в Шанхае. Таким образом производитель электромобилей стремится отвоевать позиции на своем втором по величине рынке, которые были потеряны во время ценовой войны, сообщает УННсо ссылкой на Рolitico

Американский производитель электромобилей разрабатывает модель в рамках проекта, имеющего кодовое название «E41». Новая разработка будет производиться с использованием существующих производственных линий. Массовое производство будет стартовать в 2026 году на крупнейшем заводе Tesla, расположенном во Фримонте, Калифорния.

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Знакомые с этим проектом функционеры компании сообщают, что автомобиль будет меньше и по крайней мере на 20% дешевле обновленной Model Y, выпущенной в конце прошлого года. Модель Y, среднеразмерный внедорожник, стоит от 36 351 доллар.

Шанхайская продукция будет в основном продаваться в Китае, чтобы защитить долю рынка. Также известно, что модель будет производиться в Европе и Северной Америке.

Генеральный директор Илон Маск в январе заявил, что Tesla представит более дешевые модели в первой половине 2025 года, но не уточнил размер снижения издержек, цены, размеры или спецификации.

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Стоит отметить, что Model Y был самым продаваемым автомобилем в Китае в 2023 и 2024 годах, но столкнулся с мощной конкуренцией со стороны китайских компаний, которые выпустили по меньшей мере шесть аналогичных моделей за прошлый год.

Компания Tesla выразила обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа по поводу возможных убытков для американских экспортеров из-за торговой войны и экономических контрмер. Производитель электромобилей боится возможного роста издержек.

Недавно Дональд Трамп приобрел новую Tesla, чтобы продемонстрировать свою поддержку компании по производству электромобилей Илона Маска. Сам Маск помог Трампу выбрать автомобиль на подъезде к Белому дому. Выбор президента США остановился на блестящем красном седане Model S.

УНН По материалам:

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