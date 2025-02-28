Обновленная Tesla Model Y Juniper продается в Китае вдвое дешевле, чем в США — Finance.ua

Обновленная Tesla Model Y Juniper продается в Китае вдвое дешевле, чем в США 28.02.2025, 00:14 — Технологии&Авто

Обновленная Tesla Model Y Juniper продается в Китае вдвое дешевле, чем в США

Tesla Model Y 2026 модельного года поступила в продажу в Китае. Об этом компания Tesla сообщила на своем официальном аккаунте в Weibo. Интересно, что стоимость китайской версии электрокроссовера начинается от 36 350 долларов, тогда как в США автомобиль доступен в единой спецификации Launch Series за $59 990.

Как сообщает CarNewsChina, производство Model Y Juniper в Китае началось 17 февраля, а уже через девять дней новинка дебютировала на рынке. Сначала поставки электрокроссовера должны были начаться в марте, однако Tesla Shanghai Gigafactory сумела раньше начать серийное производство обновленного внедорожника.

Сначала новинка будет доступна в версии Launch Edition, которая будет продана только до 28 февраля. Покупатели Model Y Launch Edition получат дополнительную гарантию на два года или 40 000 км пробега. Стоимость автомобиля будет колебаться от 263 500 до 303 500 юаней, что эквивалентно от 36 350 до 41 875 долларов в зависимости от комплектации.

Tesla Model Y Juniper имеет 400-вольтовую архитектуру. Автомобиль начального уровня оснащения обладает одним электромотором на задней оси мощностью 220 кВт (295 л.с.) и батареей емкостью 62,5 кВт-ч. В таком исполнении разгон до сотни составляет 5,9 секунд, а запас хода 593 км по циклу CLTC.

Топовая версия Model Y AWD обладает электромоторами мощностью 194 кВт (260 л.с.) на задней оси и 137 кВт (184 л.с.) на передней оси. Общая мощность трансмиссии составляет 444 л. с. Батарея имеет емкость в 78,4 кВтч и обеспечивает 719 км на одном заряде (CLTC).

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.