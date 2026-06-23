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Tesla на автопилоте врезалась в дом, погиб человек — детали

Технологии&Авто
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Tesla на автопилоте врезалась в дом, погиб человек — детали
Tesla на автопилоте врезалась в дом, погиб человек — детали
По данным местных властей, женщина погибла после того, как водитель Tesla, который, как сообщается, использовал «автоматизированную систему помощи водителю», врезался в дом в Кэти, штат Техас.
Офис шерифа округа Гаррис сообщил, что водитель, идентифицируемый как Майкл Батлер, находился в Tesla Model 3 с «включенной» системой помощи водителю и врезался в дом по адресу Блуминг Парк Лейн, 1907, в пятницу вечером, пишет Engadget.
Полиция сообщила, что Model 3 «не справилась с управлением в одной полосе, съехала с дороги и врезалась в жилой дом» на «высокой скорости». В аварии погибла находившаяся внутри дома женщина Марта Авила. Ее доставили в местную больницу, где констатировали смерть «из-за полученных в результате аварии травм», говорится в сообщении полиции.
В полицейском пресс-релизе говорится, что у водителя «не было признаков опьянения», он также сотрудничает с представителями власти во время расследования.
Tesla на автопилоте врезалась в дом, погиб человек — детали
«Мы попросили людей, знакомых с автомобилями Tesla, а также водителя, причастного к этой аварии, выяснить, какую роль в этой аварии сыграл контроль водителя над автомобилем», — сказал сержант Алекс Турман из офиса шерифа округа Гаррис.

История аварий

Аварии, связанные с автопилотом, в последние несколько лет поставили Tesla под прицел Национальной администрации безопасности дорожного движения.
В прошлом году федеральное агентство начало расследование того, как Tesla сообщает об авариях, связанных с ее системами помощи водителю.
Совсем недавно судья постановил, что Tesla обязана выплатить 243 миллиона долларов за смертельную аварию, произошедшую в 2019 году, в которой была использована функция автопилота.
В мае 2026 года в том же Техасе владелец пикапа Tesla решил проверить работу режима Wade Mode и заехал в озеро Грейпвайн в Техасе, однако Cybertruck отключился и застрял в воде. Водителя, поверившего обещаниям Маска, арестовали за «отсутствие регистрации лодки».
По материалам:
Finance.ua
АвтоTesla
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