Tesla изменила цены на свои авто в США четвертый раз за два месяца — Finance.ua

Tesla изменила цены на свои авто в США четвертый раз за два месяца Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

Tesla изменила цены на свои авто в США четвертый раз за два месяца

Автопроизводитель Tesla изменил цены на одну версию каждого из своих седанов Model 3 и кроссоверов Model Y в США, что стало четвертой корректировкой цен с начала года.

Об этом пишет Reuters.

Так, Tesla повысила цену на кроссовер Model Y на 1 тыс. долларов — до 58 990 долларов.

Также компания снизила цену на заднеприводный седан Model 3, свою самую дешевую модель, на 500 долларов — до 42 990 долларов.

Оба автомобиля имеют право на получение федеральных налоговых льгот в размере $7,500.

В январе Tesla провела масштабное снижение цен на весь свой модельный ряд и на всех своих основных рынках.

С тех пор компания корректирует цены в режиме онлайн с частотой, необычной для отрасли", — напоминает агентство.

После недавних изменений версия Model Y, имеющая более высокую максимальную скорость и более низкую подвеску, все еще стоит примерно на 16% дешевле, чем в начале января для американских клиентов.

Цены на две другие версии Model 3 и Model Y, продаваемые в США, не изменились.

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Tesla повысила цену на Model Y Long Range в начале этого месяца на американском рынке после того, как правительство подняло верхний предел цены на кроссоверы, имеющие право на льготы по налогу на прибыль.

В прошлом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что заказы на автомобили примерно вдвое превысили объемы производства компании в январе после первого раунда снижения цен.

Маск сказал, что высокий спрос побудил компанию сделать первое небольшое повышение цены на Model Y и компания сосредоточится на цене, чтобы стимулировать спрос, поскольку экономика движется к тому, что, по его мнению, будет рецессией.

Глубокое снижение цен в январе вызвало протесты в Китае со стороны покупателей автомобилей Tesla, купивших их раньше и упустивших возможность сэкономить.

Некоторые владельцы Tesla в США жаловались, что снижение цен также снизило стоимость перепродажи их автомобилей.

Нынешнее снижение цен Tesla произошло спустя почти два года, когда компания повышала цены, не успевая за спросом.

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Економічна Правда По материалам:

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