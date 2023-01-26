Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck — Finance.ua

Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck Сегодня 22:30 — Технологии&Авто

Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck

Революционный электрический пикап Tesla Cybertruck получил новую дату начала производства. Компания не успевает запустить сборку модели до 2024 года.

Об этом рассказали в издании The Verge.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил во время отчета компании о прибылях и убытках за четвертый квартал, что массовое производство пикапа Cybertruck пришлось перенести. Он отметил, что летом 2023 года модель могут начать выпускать ограниченным тиражом.

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Впервые Tesla Cybertruck была представлена еще в 2019 году. Ее производство планировалось начать в конце 2021 года, но планы изменились из-за пандемии COVID-19.

Скорее всего, Cybertruck будет в основном производиться на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас. Эксперты предупредили, что необходимо ускорить сроки, чтобы модель оказала желаемое влияние на рынок.

Фокус По материалам:

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