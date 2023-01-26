Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck — Finance.ua
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Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck

Технологии&Авто
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Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck
Tesla снова перенесла старт производства пикапа Cybertruck
Революционный электрический пикап Tesla Cybertruck получил новую дату начала производства. Компания не успевает запустить сборку модели до 2024 года.
Об этом рассказали в издании The Verge.
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил во время отчета компании о прибылях и убытках за четвертый квартал, что массовое производство пикапа Cybertruck пришлось перенести. Он отметил, что летом 2023 года модель могут начать выпускать ограниченным тиражом.
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Впервые Tesla Cybertruck была представлена еще в 2019 году. Ее производство планировалось начать в конце 2021 года, но планы изменились из-за пандемии COVID-19.
Скорее всего, Cybertruck будет в основном производиться на заводе Gigafactory в Остине, штат Техас. Эксперты предупредили, что необходимо ускорить сроки, чтобы модель оказала желаемое влияние на рынок.
По материалам:
Фокус
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