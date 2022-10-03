Tesla Cybertruck сможет пересекать реки и озера: новое заявление Илона Маска — Finance.ua
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Tesla Cybertruck сможет пересекать реки и озера: новое заявление Илона Маска

Технологии&Авто
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Tesla Cybertruck сможет пересекать реки и озера: новое заявление Илона Маска
Tesla Cybertruck сможет пересекать реки и озера: новое заявление Илона Маска
Многострадальный пикап Tesla Cybertruck все никак не доберется до конвейера, постоянно меняя дату своего выхода, комплектацию и цену. Новое заявление Илона Маска свидетельствует, что будущая машина также сможет выполнять роль лодки.
Еще весной 2020 года Маск намекал на водоплавающие способности пикапа, но отмечал, что плавать он сможет лишь недолго. Хотя миллиардер часто шутит в твиттере, уже второе упоминание о таких характеристиках Tesla Cybertruck говорит о том, что на этот раз он говорит серьезно.

Что известно

«Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы ненадолго служить лодкой, поэтому он сможет пересекать реки, озера и даже моря, которые не слишком бурные», — написал Маск.
Tesla Cybertruck сможет пересекать реки и озера: новое заявление Илона Маска
Каких-либо деталей об этом нет. Сколько именно пройдет до момента, когда электрокар начнет утопать, глава компании не уточнил. Так же неясно, за счет чего массивный корпус будет держаться на поверхности.
Напомним, в 2020 году компания отчитывалась о более чем 500 000 полученных заказах. Сколько их теперь, спустя два года, неизвестно, однако в конце 2021 года заказы были сделаны на 80 миллиардов долларов. Недавно Tesla объявила, что вынуждена поднять цену на Cybertruck не только из-за изменения его характеристик, но и из-за подорожания комплектующих.
Илон Маск обещает выпустить Cybertruck в 2023 году.
По материалам:
Телеканал 24
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