Tesla ищет работников для обучения своего робота — Finance.ua

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Tesla ищет работников для обучения своего робота

Технологии&Авто
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Tesla ищет работников для обучения своего робота
Tesla ищет работников для обучения своего робота
Tesla набирает людей для тренировки своего гуманоидного робота Optimus.
Об этом пишет The Verge.
Tesla нанимает работников для тренировки своего гуманоидного робота Optimus. Они будут носить специальные костюмы и имитировать действия, которые должен выполнять робот в будущем.
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В частности, предполагается выполнение физических упражнений, таких как ходьба в течение семи часов в день и переноска груза до 14 кг, а также ношение VR-гарнитуры. Зарплата — $48 в час. Среди требований к кандидатам: рост около 170−180 см, что вероятно, соответствует высоте самого работа Optimus (около 173 см).
За последний год Tesla уже наняла более 50 таких работников. Для полного обучения робота могут потребоваться миллионы часов данных, а расходы на сбор такой информации будут достигать $500 млн, без гарантий на успех.
По материалам:
vctr.media
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