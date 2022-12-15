Tesla интегрировала Steam в новые Model S и X (видео) — Finance.ua

Tesla интегрировала Steam в новые Model S и X (видео) Сегодня 02:54 — Технологии&Авто

Tesla интегрировала Steam в новые Model S и X (видео)

Компания уже предлагает ряд игр в своих электромобилях через встроенную систему Tesla Arcade: например, пользователям доступны Cuphead и Sonic the Hedgehog 1. Но интеграция цифрового магазина Steam может дать автовладельцам доступ к тысяче игр.

Еще в феврале 2022 года генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что автопроизводитель работает над внедрением Steam в свои автомобили. Соответствующее заявление он сделал на своей личной странице в Twitter, отвечая на вопросы одного из подписчиков. Маск рассказал, что от идеи с выпуском отдельных игр решили отказаться в пользу других целей — в долгосрочной перспективе обеспечить полноценную поддержку Steam на приборной панели Tesla.

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В июле Маск пообещал, что Tesla покажет работу Steam уже в следующем месяце. И вот в декабре компания официально запускает интеграцию для последних версий Model S и X в рамках «праздничного обновления». В промо этой функции можно увидеть информационно развлекательную систему Tesla, которая работает под управлением бета-версии Steam и даже поддерживает такие требовательные к графике игры, как Cyberpunk 2077.

Под «новыми» S и X, вероятно, отмечают модели с информационно-развлекательными системами, которые оснащены процессором AMD Ryzen и дискретным графическим процессором AMD с архитектурой RDNA 2. Позже Tesla объяснила в примечаниях к выпуску, что имеются в виду модели, выпущенные в 2022 году или более новые, с 16 ГБ оперативной памяти.

Ранее у Tesla были проблемы с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за того, что разрешала людям играть в игры даже за рулем. Однако после расследования агентства эта возможность была отключена.

Другие новации Tesla

Steam — не единственное новшество в рамках «праздничного обновления» Tesla. Автомобили компании наконец-то получают возможность интеграции с Apple Music. В первую очередь для Apple Music доступ осуществляется через иконку в лаунчере приложений. После запуска пользователям необходимо будет просканировать QR-код на своем iPhone, а затем войти в систему с помощью Apple ID для проверки подлинности. Однако следует отметить, что пользователям понадобится подписка Premium Connectivity, чтобы программа работала по сотовой связи.

Среди других обновлений — усовершенствованный режим светового шоу, которое будет отображаться на нескольких автомобилях одновременно. Компания выпустила довольно веселое видео, чтобы продемонстрировать это.

Также теперь можно совершать звонки в режиме Zoom с камеры салона и просматривать внутреннюю часть автомобиля из приложения Tesla, находясь в Dog mode (режим собаки) или Sentry Mode (режим «часовой»).

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