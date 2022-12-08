Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями — Finance.ua

Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями

Tesla приступила к продажам в Таиланде, предлагая свои популярные Model 3 и Model Y по ценам, направленным на конкуренцию с такими конкурентами, как китайский BYD, передает АР.

Рынок Юго-Восточной Азии, насчитывающий более 600 миллионов потребителей, все чаще обращает на себя внимание автопроизводителей, стремящихся расширить продажи, особенно электромобилей.

Tesla заявила, что автомобили будут оснащены новейшими системами спутниковой навигации и другими функциями, такими, как беспроводное обновление программного обеспечения.

«Компания продает свои модели Model 3 Long Range и Performance. Модель Y будет продаваться в трех версиях, чтобы удовлетворить особые требования образа жизни каждого тайского водителя, связанного с электромобилем», — говорится в сообщении компании.

Цены будут варьироваться от 1,76 млн тайских бат до 2,5 млн бат (50 000-71 000 долларов).

Tesla заявила, что к марту откроет свой первый сервисный центр и заправочную станцию в Таиланде, а к 2023 году планирует открыть в стране не менее 10 таких станций.

Помимо Tesla и BYD, Nissan Motor Co. сделала Таиланд региональным центром электромобилей.

Тем не менее, Таиланд остается в основном страной автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном нефтяном газе, даже несмотря на расширение общенациональной сети зарядных станций.

УНН По материалам:

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