Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями

Технологии&Авто
30
Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями
Tesla запускается в Таиланде, чтобы конкурировать с китайскими электромобилями
Tesla приступила к продажам в Таиланде, предлагая свои популярные Model 3 и Model Y по ценам, направленным на конкуренцию с такими конкурентами, как китайский BYD, передает АР.
Рынок Юго-Восточной Азии, насчитывающий более 600 миллионов потребителей, все чаще обращает на себя внимание автопроизводителей, стремящихся расширить продажи, особенно электромобилей.
Tesla заявила, что автомобили будут оснащены новейшими системами спутниковой навигации и другими функциями, такими, как беспроводное обновление программного обеспечения.
«Компания продает свои модели Model 3 Long Range и Performance. Модель Y будет продаваться в трех версиях, чтобы удовлетворить особые требования образа жизни каждого тайского водителя, связанного с электромобилем», — говорится в сообщении компании.
Цены будут варьироваться от 1,76 млн тайских бат до 2,5 млн бат (50 000-71 000 долларов).
Tesla заявила, что к марту откроет свой первый сервисный центр и заправочную станцию в Таиланде, а к 2023 году планирует открыть в стране не менее 10 таких станций.
Помимо Tesla и BYD, Nissan Motor Co. сделала Таиланд региональным центром электромобилей.
Тем не менее, Таиланд остается в основном страной автомобилей, работающих на бензине, дизельном топливе и сжиженном нефтяном газе, даже несмотря на расширение общенациональной сети зарядных станций.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.