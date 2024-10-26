Теряет ли право на социальную стипендию студент, который официально трудоустроился — Finance.ua

Теряет ли право на социальную стипендию студент, который официально трудоустроился Сегодня 12:03 — Личные финансы

Теряет ли право на социальную стипендию студент, который официально трудоустроился, Фото: freepik

Социальная стипендия — это форма государственной поддержки студентов, относящихся к уязвимым категориям населения, таким как дети-сироты, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностью и т. п. Трудоустройство студента не лишает его права на социальную стипендию

Об этом сообщают специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Условия получения социальной стипендии

Согласно постановлению Кабмина от 28 декабря 2016 г. № 1045, для получения социальной стипендии лицам, обучающимся в учреждении профессионального высшего образования, на момент обращения за стипендией необходимо удовлетворять следующим условиям:

принадлежать к одной из категорий лиц, имеющих право на такую ​​стипендию, и иметь действующие документы, подтверждающие это;

учиться по государственному заказу («бюджет») на дневной форме обучения (в случае получения профессионального высшего образования допускается дуальная форма обучения);

быть младше 23 лет и включенным в рейтинг успеваемости;

не пребывать в академическом отпуске;

не иметь академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения.

Студенты, одновременно имеющие право на социальную и академическую стипендии, должны выбрать одну из них для выплаты, кроме некоторых исключений.

Обе стипендии могут получать:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

лица, потерявшие родителей во время учебы в возрасте 18−23 лет.

Социальная стипендия выплачивается ежемесячно, начиная с 1 числа месяца ее назначения. В случае, если студент (курсант):

ликвидировал академическую задолженность — выплата социальной стипендии осуществляется по общему порядку с месяца, следующего за датой ликвидации академической задолженности;

— выплата социальной стипендии осуществляется по общему порядку с месяца, следующего за датой ликвидации академической задолженности; не ликвидировал академическую задолженность в установленный срок (в результате чего студент (курсант) подлежит отчислению из обучения по государственному заказу) — возмещение средств, полученных таким лицом во время ликвидации академической задолженности, не осуществляется.

Напомним, в «Дія» запустили новый сервис — государственные гранты на обучение. Студенты, поступившие на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства.

Грант частично или полностью покрывает стоимость обучения. Это распространенная мировая практика, действующая в США и Европе, и впервые в этом году в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.