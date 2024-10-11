Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша — Сикорский Сегодня 10:45

Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша — Сикорский

Терминалы Starlink для Украины финансировала и будет продолжать финансировать исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой.

Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Польское радио

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Отвечая на вопрос о позиции Польши на отложенной встрече в формате «Рамштайн», глава польской дипломатии отметил, что на этой встрече речь идет о практической военной помощи Украине. Поэтому, по замыслу, в Рамштайне должны были встретиться главы правительств стран, поддерживающих Украину, а не главы государств.

«Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства — о том, что мы уже сделали для Украины и что мы намерены делать дальше», — отметил Сикорский.

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Глава МИД отметил одно конкретное положение, заложенное в эту польскую позицию. По его словам, в ней упоминается о том, что одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и далее эффективно защищаться от россиян, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.

Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не делает это кто-то другой", — сказал Сикорский.

Укрінформ По материалам:

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