Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша — Сикорский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша — Сикорский

10
Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша — Сикорский
Терминалы Starlink для Украины будет продолжать финансировать исключительно Польша — Сикорский
Терминалы Starlink для Украины финансировала и будет продолжать финансировать исключительно Польша, а не Илон Маск или кто-то другой.
Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Польское радио.
Читайте также
Отвечая на вопрос о позиции Польши на отложенной встрече в формате «Рамштайн», глава польской дипломатии отметил, что на этой встрече речь идет о практической военной помощи Украине. Поэтому, по замыслу, в Рамштайне должны были встретиться главы правительств стран, поддерживающих Украину, а не главы государств.
«Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить не только от себя, но и от имени польского государства — о том, что мы уже сделали для Украины и что мы намерены делать дальше», — отметил Сикорский.
Читайте также
Глава МИД отметил одно конкретное положение, заложенное в эту польскую позицию. По его словам, в ней упоминается о том, что одним из ключевых факторов, который позволяет украинцам и далее эффективно защищаться от россиян, является подключение к интернету с помощью терминалов Starlink.
Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не делает это кто-то другой", — сказал Сикорский.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.