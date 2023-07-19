Терминалы Kernel, Viterra, CMA CGM Group повреждены в результате атаки портов «Одесса» и «Черноморск» — Finance.ua
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Терминалы Kernel, Viterra, CMA CGM Group повреждены в результате атаки портов «Одесса» и «Черноморск»

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Терминалы Kernel, Viterra, CMA CGM Group повреждены в результате атаки портов «Одесса» и «Черноморск»
Терминалы Kernel, Viterra, CMA CGM Group повреждены в результате атаки портов «Одесса» и «Черноморск»
Во время атаки российских оккупационных войск, направленной на порты Одесса и Черноморск в ночь на 19 июля, получила повреждения инфраструктура международных и украинских трейдеров Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а также резервуары и причалы Одесского порта.
Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.
«россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из „зерновой инициативы“. Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночью 19 июля россия совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Также повреждены резервуары и причалы Одесского порта», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что атака была направлена ​​на портовую инфраструктуру, задействованную в работе «зернового коридора».
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков призвал мир защитить портовую инфраструктуру, поскольку ее уничтожение делает невозможным поставки зерна на мировые рынки и в страны, нуждающиеся в продовольствии.
«Атака на зерновые терминалы — акт агрессии против мира. Цель российских террористов — уничтожение любых путей поставки зерна на мировые рынки. Государство-террорист сражается не только с Украиной, но и с населением Африки и Азии, для которых это зерно — вопрос выживания. Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия прежде всего для продовольственной безопасности мира», — приводятся слова Кубракова в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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