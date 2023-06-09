Терминалами Starlink в Украине планируют оборудовать 16 поездов Интерсити+ — Finance.ua

Терминалами Starlink в Украине планируют оборудовать 16 поездов Интерсити+
Министерство цифровой трансформации совместно с АО «Укрзализныця» тестирует использование терминалов Starlink в поездах Интерсити+ для улучшения пассажирам доступа в интернет.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграме.
«Работаем, чтобы в украинских поездах работал качественный интернет и связь. О необходимости доступа к сети говорят 99% пассажиров. Тестируем использование терминалов на поезде Интерсити+. Он курсирует по всей Украине, чтобы тест был максимально полным. Еще несколько десятков Starlink работают на поездах, выполняющих дипломатические рейсы», — говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что первые результаты теста показали, что лучше всего Starlink работают в сочетании с сетями LTE. Такая модель позволит обеспечить пассажиров качественной связью в течение 97% пути. Планируется оборудовать терминалами Starlink 16 поездов Интерсити+.
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