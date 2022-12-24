Теперь коммунальные услуги в Киевской области можно оплатить через личный кабинет на сайте ЦКС — Finance.ua

Теперь коммунальные услуги в Киевской области можно оплатить через личный кабинет на сайте ЦКС Сегодня 12:25 — Личные финансы

Жители Киева и Киевской области теперь могут добавлять в личном кабинете на сайте Центра коммунального сервиса объекты, расположенные в Киевской области, чтобы быстро и удобно оплачивать счета за полученные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщается на сайте ЦКС.

Для жителей Киевской области уже доступна оплата 2 видов коммунальных услуг — газа и потребленной электроэнергии (с возможностью передать показания счетчиков). Список услуг будет расширяться и дальше.

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«Такое решение принято для упрощения процесса оплаты коммунальных услуг в ответ на обращение многих потребителей. Ведь очень многие киевляне помогают оплачивать коммунальные услуги своим родителям и другим родственникам, проживающим в области. Также значительное количество потребителей работают в Киеве, но проживают за городом, в частности в загородных домах, на даче и т.д.», — сообщают в ЦКС.

Как отмечается, учитывая нынешнюю сложную ситуацию в стране и вынужденные отключения света, интеграция оплаты услуг по электроэнергии и газу по этим домам в личный кабинет сайта ЦКС является логичным шагом и исключает необходимость отдельно искать другие способы оплаты или ехать в отделения банковских учреждений и почты.

Теперь пользователи сайта ЦКС могут платить по лицевым счетам как в столице, так и в населенных пунктах Киевской области.

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