Теперь коммунальные услуги в Киевской области можно оплатить через личный кабинет на сайте ЦКС — Finance.ua
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Теперь коммунальные услуги в Киевской области можно оплатить через личный кабинет на сайте ЦКС

Личные финансы
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Жители Киева и Киевской области теперь могут добавлять в личном кабинете на сайте Центра коммунального сервиса объекты, расположенные в Киевской области, чтобы быстро и удобно оплачивать счета за полученные жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщается на сайте ЦКС.
Для жителей Киевской области уже доступна оплата 2 видов коммунальных услуг — газа и потребленной электроэнергии (с возможностью передать показания счетчиков). Список услуг будет расширяться и дальше.
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«Такое решение принято для упрощения процесса оплаты коммунальных услуг в ответ на обращение многих потребителей. Ведь очень многие киевляне помогают оплачивать коммунальные услуги своим родителям и другим родственникам, проживающим в области. Также значительное количество потребителей работают в Киеве, но проживают за городом, в частности в загородных домах, на даче и т.д.», — сообщают в ЦКС.
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Как отмечается, учитывая нынешнюю сложную ситуацию в стране и вынужденные отключения света, интеграция оплаты услуг по электроэнергии и газу по этим домам в личный кабинет сайта ЦКС является логичным шагом и исключает необходимость отдельно искать другие способы оплаты или ехать в отделения банковских учреждений и почты.
Теперь пользователи сайта ЦКС могут платить по лицевым счетам как в столице, так и в населенных пунктах Киевской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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