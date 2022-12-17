Пособие на оплату коммуналки: кто из украинцев сможет получать 1800 гривен до конца зимы — Finance.ua

Пособие на оплату коммуналки: кто из украинцев сможет получать 1800 гривен до конца зимы Сегодня 16:13 — Личные финансы

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер субсидии в Украине этой зимой составит около 1800 грн.

Однако каждый украинец может самостоятельно рассчитать собственную сумму субсидии, напрямую зависящую от дохода его семьи и от пользования услугами коммуналки.

Формула для расчета субсидии в Украине выглядит так: средний доход семьи за 1 месяц делится на количество прописанных в доме людей.

Следовательно, рассчитывается средний доход человека. Эта цифра делится на прожиточный минимум (сейчас составляет 2589 грн), делится на 2 (базовый коэффициент) и умножается на 15%.

Кто может претендовать

Согласно этой формуле, на самую большую субсидию могут претендовать лица, относящиеся к льготным категориям населения и живущие на государственные выплаты.

Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью, многодетных семьях и т.д. Также в эту категорию можно отнести и безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости.

Следует ли рассчитывать на субсидию тем, кто имеет долги за коммуналку

Министерство социальной политики сообщает: если есть более чем трехмесячная задолженность за жилищно-коммунальные услуги и ее общая сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680) грн, субсидию назначат, только если будет заключен договор о реструктуризации задолженности или она будет обжалована в судебном порядке.

Если задолженность появилась после того, как была назначена субсидия на отопительный сезон, долг будет влиять только на следующее назначение субсидии в мае 2023 года. Период субсидии на отопительный сезон — до апреля 2023 года включительно.

На пенсии По материалам:

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