Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото) — Finance.ua

Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото) Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

На рынок выходит первый гибридный «Гелик» — Mercedes-Benz G550. Этот автомобиль станет главным конкурентом для таких автомобилей как Land Rover Defender, Lexus LX600h и Rivian R1S.

Об этом пишет издание Cars.

Автомобиль сохранит свои внедорожные возможности за счет полного привода, механической блокировка дифференциала и других функций.

Он оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, гибридным. Есть электрический двигатель, вместе с которым силовая установка предоставляет автомобилю 413 лошадиных сил.

Что касается технологических инноваций, то интересна функция Off-Road Cockpit в информационно-развлекательной системе MBUX.

Она отображает положение автомобиля на дороге или бездорожье, включая угол наклона и т. д. Также он может похвастаться голосовым управлением и навигацией дополненной реальности.

Такие функции безопасности, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон, являются частью стандартного пакета помощи водителю.

Также в стандартную комплектацию входят система предупреждения о лобовом столкновении, экстренном торможении, 360-градусная камера, автоматическая парковка.

Различия в дизайне

Что касается экстерьера авто, то видим новые передние и задние бамперы, а также обновленную решетку радиатора.

Отделка передней стойки стала другой, добавили новые изоляционные материалы. О цене пока не сообщают.

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