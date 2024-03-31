Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото)

Технологии&Авто
15
На рынок выходит первый гибридный «Гелик» — Mercedes-Benz G550. Этот автомобиль станет главным конкурентом для таких автомобилей как Land Rover Defender, Lexus LX600h и Rivian R1S.
Об этом пишет издание Cars.
Автомобиль сохранит свои внедорожные возможности за счет полного привода, механической блокировка дифференциала и других функций.
Читайте также
Он оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, гибридным. Есть электрический двигатель, вместе с которым силовая установка предоставляет автомобилю 413 лошадиных сил.
Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото)
Что касается технологических инноваций, то интересна функция Off-Road Cockpit в информационно-развлекательной системе MBUX.
Она отображает положение автомобиля на дороге или бездорожье, включая угол наклона и т. д. Также он может похвастаться голосовым управлением и навигацией дополненной реальности.
Такие функции безопасности, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон, являются частью стандартного пакета помощи водителю.
Также в стандартную комплектацию входят система предупреждения о лобовом столкновении, экстренном торможении, 360-градусная камера, автоматическая парковка.
Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото)

Различия в дизайне

Что касается экстерьера авто, то видим новые передние и задние бамперы, а также обновленную решетку радиатора.
Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото)
Отделка передней стойки стала другой, добавили новые изоляционные материалы. О цене пока не сообщают.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.