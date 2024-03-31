Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото) — Finance.ua

Теперь гибрид: Mercedes-Benz представила обновленный легендарный «Гелик» (фото)
На рынок выходит первый гибридный «Гелик» — Mercedes-Benz G550. Этот автомобиль станет главным конкурентом для таких автомобилей как Land Rover Defender, Lexus LX600h и Rivian R1S.
Об этом пишет издание Cars.
Автомобиль сохранит свои внедорожные возможности за счет полного привода, механической блокировка дифференциала и других функций.
Он оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, гибридным. Есть электрический двигатель, вместе с которым силовая установка предоставляет автомобилю 413 лошадиных сил.
Что касается технологических инноваций, то интересна функция Off-Road Cockpit в информационно-развлекательной системе MBUX.
Она отображает положение автомобиля на дороге или бездорожье, включая угол наклона
и т. д. Также он может похвастаться голосовым управлением и навигацией дополненной реальности.
Такие функции безопасности, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон, являются частью стандартного пакета помощи водителю.
Также в стандартную комплектацию входят система предупреждения о лобовом столкновении, экстренном торможении, 360-градусная камера, автоматическая парковка.
Различия в дизайне
Что касается экстерьера авто, то видим новые передние и задние бамперы, а также обновленную решетку радиатора.
Отделка передней стойки стала другой, добавили новые изоляционные материалы. О цене пока не сообщают.
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