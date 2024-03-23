Конкурент премиальных авто: компания Mercedes представила новый спорткар (фото) — Finance.ua
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Конкурент премиальных авто: компания Mercedes представила новый спорткар (фото)

Технологии&Авто
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Конкурент премиальных авто: компания Mercedes представила новый спорткар (фото)
Конкурент премиальных авто: компания Mercedes представила новый спорткар (фото)
Mercedes-AMG выпустила новую версию купе GT Coupe 2024, которая станет конкурентом большинства премиальных автопроизводителей. Это модель — это, по сути, немного измененная версия недавно выпущенного SL с жесткой крышей.
Об этом пишет Motor1.
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Автомобиль был выпущен в двух вариантах. Первоначальный, GT55, оценили в 136 тыс. долларов. Есть еще GT63 за 177 тысяч долларов. Он оснащен 4,0-литровым двигателем V-8 с двойным турбонаддувом и девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Конкурент премиальных авто: компания Mercedes представила новый спорткар (фото)
Теперь GT стал четырехместным автомобилем. Основным соперником спорткара GT55 является Porsche 911. Он стоит немного меньше, чем 911 Carrera 4S, и имеет немного большую производительность.
А GT63 позиционируют как нечто среднее между моделями 911 Carrera 4 GTS и Turbo.
Конкурент премиальных авто: компания Mercedes представила новый спорткар (фото)
Также есть модели, похожие по производительности и динамике, однако они относятся к высшему классу и стоят больше. Это, к примеру, Bentley Continental GT и Ferrari Roma, или Aston Martin DB12.
По материалам:
Телеграф
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