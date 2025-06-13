Тендер на 300 млн грн: БЭБ выявило нарушения в закупке для укрытия — Finance.ua
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Тендер на 300 млн грн: БЭБ выявило нарушения в закупке для укрытия

Криминал
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Тендер на 300 млн грн: БЭБ выявило нарушения в закупке для укрытия
Тендер на 300 млн грн: БЭБ выявило нарушения в закупке для укрытия
Бюро экономической безопасности в Киеве во время мониторинга публичных закупок выявило нарушения в тендере стоимостью более 300 млн грн.
Как сообщило БЭБ, строительство сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия гимназии объявило одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве.
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Но в ходе аналитического исследования тендерной документации специалисты БЭБ обнаружили ряд нарушений, которые касались участника закупки.
Аналитики БЭБ направили в адрес заказчика рекомендательное письмо с выявленными рисками. В результате управление образования отклонило предложение участника и отменило процедуру проведения закупки. Так что, была предотвращена растрата более 300 млн грн из местного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
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