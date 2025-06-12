На 38 млн грн: БЭБ разоблачило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах — Finance.ua

На 38 млн грн: БЭБ разоблачило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах Сегодня 16:12 — Криминал

На 38 млн грн: БЭБ разоблачило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Основной вид деятельности компании — производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, в период 2017—2022 годов предприятие арендовало промышленное оборудование для изготовления продукции для автомобильной техники.

Однако главный бухгалтер предприятия не начислил и не уплатил сумму налога с доходов нерезидента, а также занизил показатели налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Такие действия должностного лица привели к непоступлению почти 38 млн грн в Государственный бюджет Украины.

Сотрудники Бюро сообщили бухгалтеру упомянутого предприятия о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй, или деяния, предусмотренные частью третьей (если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы (обязательные платежи)).

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