Тенденция миграции миллионеров: лучшие места для жизни состоятельных людей — Finance.ua

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Тенденция миграции миллионеров: лучшие места для жизни состоятельных людей

Мир
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Тенденция миграции миллионеров: лучшие места для жизни состоятельных людей
Тенденция миграции миллионеров: лучшие места для жизни состоятельных людей
В последнее время во многих странах наблюдается значительная эмиграция миллионеров, и этот процесс не только отражает их индивидуальные решения, но может указывать на более глубокие тенденции и проблемы в этих странах. По данным Henley & Partners, компании по гражданству и резидентству, миллионеры ищут новые возможности и причины для переезда и это влияет на мировую эмиграцию.
Рассказываем, из каких стран и куда эмигрирует наибольшее количество миллионеров и что побуждает переезжать богачей.

Из каких стран выезжает больше всего миллионеров

В 2020 году количество эмигрантов-миллионеров резко сократилось, поскольку связанные с пандемией блокадные меры не позволяли людям выезжать из стран, а иногда и вообще покидать свои дома. Но с ослаблением ограничений и открытием границ количество эмигрантов снова возросло.
Согласно последним данным компании Henley & Partners, Китай и Индия потеряли больше всего миллионеров из-за эмиграции после пандемии, тогда как Великобритания и россия потеряли значительное количество своих богачей в 2022—2023 годах.
Ниже приведены ТОП 10 стран и количество миллионеров, выехавших из своих стран за прошлый год:
  • россия — 15 тыс. человек;
  • Китай — 10 тыс. человек;
  • Индия — 8 тыс. человек;
  • Гонконг — 3 тыс. человек;
  • Украина — 2,8 тыс. человек;
  • Бразилия — 2,5 тыс. человек;
  • Великобритания — 1,5 тыс. человек;
  • Мексика — 800 человек;
  • Саудовская Аравия — 600 человек;
  • Индонезия — 600 человек.
В исследование были включены только те, кто инвестировал более 1 миллиона долларов США, поселился в новой стране и остался там минимум на полгода.
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Есть много причин, почему состоятельные люди эмигрируют в другие страны. Одна из них — бегство от войны, и неудивительно, что у россии и Украины высокие показатели эмиграции в 2022 году.
С 2021 по 2022 год количество российских миллионеров, проживающих в россии, сократилось на 33 процента.
В течение следующего года россия потеряла 15 000 миллионеров, тогда как Украина понесла наибольшие потери в процентном отношении — 42% уехали до конца 2022 года.

Куда переезжают миллионеры

Объединенные Арабские Эмираты стали привлекательным местом для миллионеров. За 2022 год в страну прибыло 4 000 состоятельных людей. Такой приток богатых частично объясняется щедрой иммиграционной политикой страны, разработанной с этой целью.
Австралия также продолжает привлекать HNWI, занимая второе место после ОАЭ. По данным New World Wealth, за последние 20 лет в страну эмигрировали почти 80 000 миллионеров.
Основными факторами, привлекающими эмигрантов в Австралию, является низкая стоимость здравоохранения, отсутствие налога на наследство и, в общем, богатая экономика.
Топ стран, в которых наблюдается большой приток миллионеров:
  • ОАЭ — 4 тыс. человек;
  • Австралия — 3,5 тыс. человек;
  • Сингапур — 2,8 тыс. человек;
  • Израиль — 2,5 тыс. человек;
  • США — 1,5 тыс. человек;
  • Португалия — 1,3 тыс. человек;
  • Греция — 1,2 тыс. человек;
  • Канада — 1 тыс. человек;
  • Новая Зеландия — 800 человек.

Почему миллионеры эмигрируют

«Политическая стабильность, низкие налоги и личная свобода были ключевыми показателями для миллионеров, когда они решали, где жить», — отмечает генеральный директор Henry and Partners Юрг Штеффен.
Однако Штеффен добавляет, что приоритеты богачей смещаются в сторону нематериальных ценностей, которые окажут влияние на будущее их детей, качество их жизни и наследство, которое они оставят после себя.
Состоятельные семьи хотят обеспечить своим детям доступ к лучшим учебным заведениям, чтобы проложить им путь к успеху.
Они также хотят иметь возможность переехать в климатически устойчивые города с высоким качеством жизни и пустить корни в странах, где их капитал будет сохранен для будущих поколений.
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По материалам:
visitukraine.today
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