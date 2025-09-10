0 800 307 555
ру
Temu планирует возвращение в США

После нескольких месяцев потрясений из-за таможенных изменений Дональда Трампа e-commerce платформа Temu возвращается на рынок США с глубокими скидками, чтобы отвоевать позиции у конкурента Shein Group Ltd.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным Bloomberg, по меньшей мере два десятка самых популярных товаров Temu в сентябре подешевели в среднем на 18% по сравнению с концом апреля, когда небольшие посылки еще освобождались от таможенных пошлин благодаря так называемому «de minimis» исключению. Некоторые товары упали в цене на 60%.

Ранее Temu, серьезно пострадавшая от отмены льготы, временно отступила с рынка США, сосредоточившись на Европе и других регионах. Американские продажи дискаунтера в июне падали более чем на 30% в некоторые недели, а в июле и августе продолжали снижаться более чем на 10%, согласно данным Bloomberg Second Measure.
Сейчас платформа, принадлежащая PDD Holdings Inc., похоже, изменяет подход на фоне роста Shein в США, даже несмотря на более высокие цены. Помимо больших скидок, Temu прекратила взимать с покупателей импортные сборы, ранее резко повышавшие стоимость товаров, иногда превышая цену самих вещей.
Бизнес-модель компании, базирующаяся на отправке мелких посылок с китайских фабрик прямо в американские дома, оказалась под ударом после того, как президент Трамп отменил исключение de minimis.
Кроме того, компания увеличила рекламную активность в США: количество новых рекламных объявлений теперь растет от нескольких тысяч до более 10 000 в день, тогда как во втором квартале их было всего несколько десятков.
В то же время эти масштабы все еще скромны по сравнению с пиковыми докризисными показателями, когда Temu запускала более 20 000 новых объявлений ежедневно.
Несмотря на готовность многих китайских продавцов идти на снижение цен ради расширения каналов сбыта, рост пока не возобновился. Четверо продавцов сообщили о дальнейшем падении продаж, один из них — до 20% за последние недели.
По материалам:
Економічна Правда
