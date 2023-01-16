Темпы доходов App Store замедляются — отчет Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Темпы доходов App Store замедляются — отчет

Каждый год в январе Apple публикует общую сумму, которую разработчики App Store получили за год. Эти данные позволяют аналитикам и инвесторам Apple оценить, сколько зарабатывает App Store.

Как сообщает CNBC, отчет этого года свидетельствует, что рост доходов магазина приостановился.

В 2022 году Apple выплатила разработчикам $60 млрд. Разработчики получают от 70% до 85% от валовых продаж, в зависимости от того, имеют ли они право на пониженную комиссию от Apple.

То есть если все разработчики заплатили Apple комиссию в 30%, App Store заработал более $85 млрд в 2022 году.

Это такой же объем продаж, какой Apple получила в прошлом году.

Почему это интересно?

Это приблизительная оценка, которая может отличаться от реальной. Непонятно, сколько разработчиков платят комиссию со скидкой. По словам Apple, попытки оценить размер бизнеса App Store по доходам разработчиков некорректны. Комиссия колеблется от 15% до 30%, а подавляющее большинство разработчиков платит более низкую комиссию по программе App Store для малого бизнеса. Программа дает скидку на комиссию для разработчиков, зарабатывающих менее одного миллиона долларов в год.

Однако новые данные подчеркивают, что в прошлом году рост App Store замедлился, что немаловажно для инвесторов, поскольку App Store является основной частью сервисного бизнеса Apple и является источником прибыли для компании. Хотя сервисный бизнес Apple вырос в 2022 финансовом году на 14%, это все равно было значительным замедлением по сравнению с 27% ростом в 2021 году.

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг следит за замедлением роста App Store. Согласно его данным, чистый доход App Store уменьшался шесть месяцев подряд с июня по ноябрь, а в декабре снова вырос.

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