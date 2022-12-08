Telegram запустил продажу анонимных номеров для регистрации в мессенджере за криптовалюту — Finance.ua

Telegram запустил продажу анонимных номеров для регистрации в мессенджере за криптовалюту Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Telegram запустил продажу анонимных номеров для регистрации в мессенджере за криптовалюту

Новая эра конфиденциальности в интернете, видимо, уже началась — мессенджер Telegram запустил продажу анонимных номеров за криптовалюту. Пользователи могут регистрировать аккаунты без SIM-карты, используя анонимные номера на базе блокчейна.

Анонимные номера можно купить на аукционе Fragment за криптовалюту Toncoin (TON), стоимость варьируется от 11 TON ($20) до 31 500 TON ($57 330) за номер. Возможность анонимной регистрации в Telegram уже назвали «новой эрой конфиденциальности».

Номера +888 — не виртуальные SIM-карты, с них нельзя звонить или использовать их для регистрации на других сервисах. Все номера выпускаются в формате NFT на блокчейне TON, что позволяет регистрироваться в Telegram через блокчейн.

Портал noworries опубликовал подробную инструкцию, как купить номер в Telegram:

Откройте fragment.com и авторизуйтесь через Tonkeeper. Перейдите на страницу Numbers. Здесь вы можете приобрести желаемый номер на аукционах, которые длятся до 14 дней, или зарегистрировать случайный номер сразу. Для приобретения случайного номера нажмите кнопку Buy instantly и подтвердите транзакцию оплаты номера. Через несколько секунд после оплаты номер появится на странице My Assets и вы сможете получить код для привязки аккаунта. Выделите Telegram, чтобы создать новую учетную запись или привязать к существующей, добавьте приобретенный номер и получите код на сайте.

«Пользуясь мессенджером, ваш номер телефона никогда не будет виден незнакомцам: вы сами решаете, кому его показывать, и можете запретить находить себя по телефону», — сообщили представители Telegram.

noworries По материалам:

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