Telegram запустил продажу анонимных номеров для регистрации в мессенджере за криптовалюту — Finance.ua

Telegram запустил продажу анонимных номеров для регистрации в мессенджере за криптовалюту
Новая эра конфиденциальности в интернете, видимо, уже началась — мессенджер Telegram запустил продажу анонимных номеров за криптовалюту. Пользователи могут регистрировать аккаунты без SIM-карты, используя анонимные номера на базе блокчейна.
Анонимные номера можно купить на аукционе Fragment за криптовалюту Toncoin (TON), стоимость варьируется от 11 TON ($20) до 31 500 TON ($57 330) за номер. Возможность анонимной регистрации в Telegram уже назвали «новой эрой конфиденциальности».
Номера +888 — не виртуальные SIM-карты, с них нельзя звонить или использовать их для регистрации на других сервисах. Все номера выпускаются в формате NFT на блокчейне TON, что позволяет регистрироваться в Telegram через блокчейн.
Портал noworries опубликовал подробную инструкцию, как купить номер в Telegram:
- Откройте fragment.com и авторизуйтесь через Tonkeeper.
- Перейдите на страницу Numbers. Здесь вы можете приобрести желаемый номер на аукционах, которые длятся до 14 дней, или зарегистрировать случайный номер сразу.
- Для приобретения случайного номера нажмите кнопку Buy instantly и подтвердите транзакцию оплаты номера.
- Через несколько секунд после оплаты номер появится на странице My Assets и вы сможете получить код для привязки аккаунта.
- Выделите Telegram, чтобы создать новую учетную запись или привязать к существующей, добавьте приобретенный номер и получите код на сайте.
«Пользуясь мессенджером, ваш номер телефона никогда не будет виден незнакомцам: вы сами решаете, кому его показывать, и можете запретить находить себя по телефону», — сообщили представители Telegram.
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