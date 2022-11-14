Автор Dogecoin рассказал, для чего он разработал токен: при чем здесь FTX — Finance.ua

Автор Dogecoin рассказал, для чего он разработал токен: при чем здесь FTX Сегодня 19:32 — Финтех и Карты

Автор Dogecoin рассказал, для чего он разработал токен: при чем здесь FTX

Разработчик крупнейшего на рынке мемкоина напомнил своим подписчикам в Твиттере причину создания Dogecoin и поделился мнениями о том, что он думает о всей ситуации с FTX, вызвавшей очередной обвал на рынке.

Билли Маркус напомнил своим фолловерам, что токен был создан, чтобы высмеивать ситуации, подобные FTX. Он также считает, что подобные случаи будут происходить снова и снова, поэтому нужна сатира в виде Dogecoin.

Если посмотреть на крах FTX со стороны, становится очевидным, что действия руководства биржи были, мягко говоря, недальновидны. Технически FTX использовала средства своих пользователей для финансирования и кредитования сторонней компании, поэтому столкнулись с кризисом ликвидности, когда пользователи решили получить свои деньги обратно.

На первый взгляд может показаться, что основатель крупнейшего мемкоина каким-то образом выступает против индустрии цифровых активов и делает о ней лишь ненавистные или насмешливые комментарии. Однако он уточнил, что «с криптой все хорошо», ее плюс в том, что криптовалюта позволяет пользователям перемещать средства с одного кошелька на другой, не полагаясь на централизованную основу, контролируемую правительствами, единственная проблема во всем этом — люди, — уверен Маркус.

Напомним, на прошлой неделе FTX Group начала процедуру банкротства по статье 11 в суде США.

noworries По материалам:

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