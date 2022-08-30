Текущий август может стать худшим для Bitcoin с 2015 года — Finance.ua
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Текущий август может стать худшим для Bitcoin с 2015 года

Финтех и Карты
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Текущий август может стать худшим для Bitcoin с 2015 года
Текущий август может стать худшим для Bitcoin с 2015 года
Обозримое будущее Bitcoin вызывает серьезные опасения по поводу перспектив месячных таймфреймов, поскольку сентябрь — исторически «красный» месяц. Данные аналитического ресурса Coinglass показывают, что у BTC/USD не было такого плохого августа в течение семи лет.
После двух больших падений цен на BTC в последние недели ходлеры Bitcoin по понятным причинам напуганы, ведь исторически сентябрь показывал еще хуже результаты, чем август.
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При текущей цене 20 000 долларов BTC в этом месяце упал на 14%, что сделало август этого года наибольшим падением, начиная с 2015 года, когда пара ВТС/USD показала красную месячную свечку в 18,67%.
Следующие годы показали, что август может быть неоднозначным, когда речь идет о динамике цены BTC — например, в 2017 году наибольшая криптовалюта выросла более чем на 65% на бычьем тренде.
Однако есть один месяц, когда речь идет о гарантированном падении цены — сентябре. Он уже известен как красный месяц для Bitcoin, средние потери с начала старта сервиса Coinglass в 2013 году составили почти 6%.

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По материалам:
noworries
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