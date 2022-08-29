Эксперт назвал три причины слабой динамики Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт назвал три причины слабой динамики Bitcoin

Финтех и Карты
14
Эксперт назвал три причины слабой динамики Bitcoin
Эксперт назвал три причины слабой динамики Bitcoin
Реализация идеи «притока институционалов», легкость открытия шорта в качестве хеджа от падения рынка и рост популярности парного трейдинга с прочими криптовалютами объясняют слабую динамику биткоина относительно других цифровых активов.
Глава подразделения Genesis Trading по деривативам Джошуа Лим пояснил, что подобная «тяжеловатость» цифрового золота хорошо проявляется в соотношениях ETH/BTC и доминировании первой криптовалюты.
Первая метрика (0,0733) подтянулась к историческому максимуму (0,088). Предпочтение Ethereum биткоину также проявляется в пропорции путов к коллам на рынках опционов — 0,24 к 0,53. Вторая метрика осталась вблизи исторического минимума в 40%, несмотря на медвежий рынок. Эксперт объяснил это увеличением доли второй по капитализации криптовалюты.
Эксперт назвал три причины слабой динамики Bitcoin
Лим пояснил, что фактор потоков от институционалов исчерпал себя, поскольку биткоин доступен через фьючерсы на CME, биржевые продукты и даже через прямые инвестиции (акции Coinbase).
Первая криптовалюта уже составляет значительную долю от цифровых активов в портфеле для большинства традиционных инвесторов. Это означает не только актив, от которого избавляются при развороте рынка, но и тот, который закрывают в качестве бета-хеджирования.
Читайте также
Последнее подтверждает то, что суточный объем торгов биткоин-фьючерсами составляет $30 млрд и формирует 44% от открытого интереса, несмотря на всплеск интереса к спекуляциям Ethereum, убежден Лим.
Эксперт отметил, что перспективам биткоина брошен вызов ценностным предложением второй по капитализации криптовалюты из-за предстоящего The Merge.
По материалам:
Forklog
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.