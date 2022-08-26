Не Bitcoin: назван криптобренд, к которому пользователи привязаны сильнее всего — Finance.ua

Не Bitcoin: назван криптобренд, к которому пользователи привязаны сильнее всего Сегодня 23:05 — Финтех и Карты

Не Bitcoin: назван криптобренд, к которому пользователи привязаны сильнее всего

Cardano признали криптовалютным брендом, к которому пользователи привязаны сильнее всего. В рейтинге эмоциональной близости он обошел даже Bitcoin.

Как сообщила аналитическая компания MBLM , Cardano заняла первое место в категории «Криптовалюта» рейтинга Top Brand Intimacy 2022 , обогнав даже таких мастодонтов отрасли, как Bitcoin и «эфир».

В рейтинге эмоциональной привязанности к крупнейшим брендам от MBLM отражается отношение к ним потребителей. Уровень привязанности измеряется искусственным интеллектом от 0 до 100 по нескольким параметрам.

Криптовалюты в рейтинг включили впервые — эта отрасль стала восьмой по степени привязанности потребителей. В MBLM считают это показателем падения доверия к традиционным финансам, что повлияет на будущее обеих отраслей.

В целом, топ-10 этой рубрики выглядит так:

Cardano (ADA);

Bitcoin (BTC);

Polkadot (DOT);

Ethereum (ETH);

Tether (USDT);

Uniswap (UNI);

BNB;

Solana (SOL);

Ripple (XRP);

USD Coin (USDC).

Авторы исследования утверждают, что Cardano превзошла Bitcoinблагодаря более низким затратам инвесторов и способностью минимизировать риски.

«Cardano — блокчейн-платформа для создателей изменений, новаторов и провидцев, с инструментами и технологиями, необходимыми для создания возможностей для большинства и меньшинства, а также обеспечения позитивных глобальных изменени», — говорится в документе.

В общем зачете Cardano вошла лишь в тридцатку лучших, набрав 52,6 балла из 100 возможных. Криптоплатформа заняла лишь 26 место — это выше, чем у крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов Nestle, автокомпании BMW и техногиганта Google.

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Обозреватель По материалам:

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