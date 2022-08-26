Не Bitcoin: назван криптобренд, к которому пользователи привязаны сильнее всего — Finance.ua

Не Bitcoin: назван криптобренд, к которому пользователи привязаны сильнее всего
Cardano признали криптовалютным брендом, к которому пользователи привязаны сильнее всего. В рейтинге эмоциональной близости он обошел даже Bitcoin.
Как сообщила аналитическая компания MBLM, Cardano заняла первое место в категории «Криптовалюта» рейтинга Top Brand Intimacy 2022, обогнав даже таких мастодонтов отрасли, как Bitcoin и «эфир».
В рейтинге эмоциональной привязанности к крупнейшим брендам от MBLM отражается отношение к ним потребителей. Уровень привязанности измеряется искусственным интеллектом от 0 до 100 по нескольким параметрам.
Криптовалюты в рейтинг включили впервые — эта отрасль стала восьмой по степени привязанности потребителей. В MBLM считают это показателем падения доверия к традиционным финансам, что повлияет на будущее обеих отраслей.
В целом, топ-10 этой рубрики выглядит так:
- Cardano (ADA);
- Bitcoin (BTC);
- Polkadot (DOT);
- Ethereum (ETH);
- Tether (USDT);
- Uniswap (UNI);
- BNB;
- Solana (SOL);
- Ripple (XRP);
- USD Coin (USDC).
Авторы исследования утверждают, что Cardano превзошла Bitcoinблагодаря более низким затратам инвесторов и способностью минимизировать риски.
«Cardano — блокчейн-платформа для создателей изменений, новаторов и провидцев, с инструментами и технологиями, необходимыми для создания возможностей для большинства и меньшинства, а также обеспечения позитивных глобальных изменени», — говорится в документе.
В общем зачете Cardano вошла лишь в тридцатку лучших, набрав 52,6 балла из 100 возможных. Криптоплатформа заняла лишь 26 место — это выше, чем у крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов Nestle, автокомпании BMW и техногиганта Google.
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