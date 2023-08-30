Техномиллиардеры планируют построить совершенно новый город возле Сан-Франциско — Finance.ua

Техномиллиардеры планируют построить совершенно новый город возле Сан-Франциско
За последние пять лет компания под названием Flannery Associates потратила $800 млн на поиск земли за пределами Сан-Франциско, не объясняя свои мотивы и источники финансирования.
Как передает The Verge, теперь The New York Times и Bloomberg удалось узнать, что за этой компанией стоит группа богатых и известных технических лидеров, которые надеются использовать землю для строительства нового города.
Кто стоит за строительством нового города?
За последние пять лет компания под названием Flannery Associates потратила $800 млн на поиск и приобретение земли в окрестностях Сан-Франциско. При этом никто не знал, кто стоит за финансированием этих усилий, и что компания планирует делать с землей.
Теперь местные чиновники, изучавшие этот вопрос, наконец-то получили ответ: за этим предприятием стоит группа богатых и известных технических лидеров, которые надеются использовать землю для строительства совершенно нового города.
В отчетах говорится, что к компании присоединились соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман, инвесторы Andreessen Horowitz Марк Андриссен и Крис Диксон, бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман, основатель Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс и другие технические лидеры и инвесторы. Лидером Flannery Associates является Ян Срамек, бывший трейдер Goldman Sachs.
Что уже сделали для его создания?
Flannery Associates недавно начал опрос жителей округа Солано, района северо-восточнее Сан-Франциско, где расположена ее земля, относительно планов постройки «нового города с десятками тысяч новых домов, большой фермой солнечной энергии, фруктовыми садами с более чем миллионом новых деревьев, новыми парками и открытыми просторами».
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Компания уже успела приобрести более 21 000 гектаров земли для строительства, большинство из которых занимают сельскохозяйственные территории. Однако проект сталкивается с существенной проблемой: зонированием.
Земля в основном предназначена для сельскохозяйственного использования, а не для жилой застройки, что означает, что Flannery Associates нужно будет протолкнуть изменение зоны, что непростая задача в Калифорнии. Похоже, компания пытается вынести инициативу на голосование в следующем году в округе, пытаясь продвинуть проект вперед.
Зачем кому-то создавать новый город?
Не совсем понятно, почему инвесторы хотели это сделать, но по крайней мере один инвестор, Майкл Мориц, описал эти усилия как способ сбежать из Сан-Франциско. Высокие технические деятели критиковали городское руководство из-за таких проблем как преступность и беспризорность, несмотря на то, что индустрия технологий сыграла определенную роль в обострении кризиса доступного жилья в городе.
«Эти усилия должны снизить давление Кремниевой долины, которое мы все ощущаем — рост цен на жилье, общее отсутствие жилья, пробки
и т. д.», — сказал Мориц одному инвестору, сообщает Times.
Технические лидеры уже пытались создать собственные города, чтобы переехать в более дружеские места или поддержать свой бизнес. Илон Маск и Ларри Эллисон скупили участки земли, чтобы создать специальные сообщества — в случае Маска для сотрудников Tesla и SpaceX за пределами Остина, а в случае Эллисона — для его богатых друзей на Гавайях.
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