Техномиллиардеры планируют построить совершенно новый город возле Сан-Франциско — Finance.ua

Техномиллиардеры планируют построить совершенно новый город возле Сан-Франциско Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

За последние пять лет компания под названием Flannery Associates потратила $800 млн на поиск земли за пределами Сан-Франциско, не объясняя свои мотивы и источники финансирования.

Как передает The Verge, теперь The New York Times и Bloomberg удалось узнать , что за этой компанией стоит группа богатых и известных технических лидеров, которые надеются использовать землю для строительства нового города.

Кто стоит за строительством нового города?

Майкл Мориц, Рейд Хоффман, Марк Андриссен и Крис Диксон. Источник: The New York Times, Getty Images, Reuters

За последние пять лет компания под названием Flannery Associates потратила $800 млн на поиск и приобретение земли в окрестностях Сан-Франциско. При этом никто не знал, кто стоит за финансированием этих усилий, и что компания планирует делать с землей.

Теперь местные чиновники, изучавшие этот вопрос, наконец-то получили ответ: за этим предприятием стоит группа богатых и известных технических лидеров, которые надеются использовать землю для строительства совершенно нового города.

В отчетах говорится, что к компании присоединились соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман, инвесторы Andreessen Horowitz Марк Андриссен и Крис Диксон, бывший генеральный директор GitHub Нат Фридман, основатель Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс и другие технические лидеры и инвесторы. Лидером Flannery Associates является Ян Срамек, бывший трейдер Goldman Sachs.

Что уже сделали для его создания?

Flannery Associates недавно начал опрос жителей округа Солано, района северо-восточнее Сан-Франциско, где расположена ее земля, относительно планов постройки «нового города с десятками тысяч новых домов, большой фермой солнечной энергии, фруктовыми садами с более чем миллионом новых деревьев, новыми парками и открытыми просторами».

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Компания уже успела приобрести более 21 000 гектаров земли для строительства, большинство из которых занимают сельскохозяйственные территории. Однако проект сталкивается с существенной проблемой: зонированием.

Земля в основном предназначена для сельскохозяйственного использования, а не для жилой застройки, что означает, что Flannery Associates нужно будет протолкнуть изменение зоны, что непростая задача в Калифорнии. Похоже, компания пытается вынести инициативу на голосование в следующем году в округе, пытаясь продвинуть проект вперед.

Зачем кому-то создавать новый город?

Не совсем понятно, почему инвесторы хотели это сделать, но по крайней мере один инвестор, Майкл Мориц, описал эти усилия как способ сбежать из Сан-Франциско. Высокие технические деятели критиковали городское руководство из-за таких проблем как преступность и беспризорность, несмотря на то, что индустрия технологий сыграла определенную роль в обострении кризиса доступного жилья в городе.

«Эти усилия должны снизить давление Кремниевой долины, которое мы все ощущаем — рост цен на жилье, общее отсутствие жилья, пробки и т. д. », — сказал Мориц одному инвестору, сообщает Times.

Технические лидеры уже пытались создать собственные города, чтобы переехать в более дружеские места или поддержать свой бизнес. Илон Маск и Ларри Эллисон скупили участки земли, чтобы создать специальные сообщества — в случае Маска для сотрудников Tesla и SpaceX за пределами Остина, а в случае Эллисона — для его богатых друзей на Гавайях.

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