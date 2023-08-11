Криптовалютные эксперты назвали город, где каждый пятый пользователь владеет криптовалютой — Finance.ua

Криптовалютные эксперты назвали город, где каждый пятый пользователь владеет криптовалютой
Американская криптовалютная биржа Coinbase провела исследование заинтересованности криптовалютами жителями Нью-Йорка. Оказалось, что у 19% местных жителей есть цифровые активы.
В Нью-Йорке, если верить данным исследователей, стремительно увеличивается интерес пользователей к цифровым активам и Web3-проектам. Видно это и по количеству компаний, работающих с блокчейном, в штате Нью-Йорк зарегистрировано 692 таких фирм, а количество учредителей и соучредителей составляет более 800.
Интересно, что 52% участников местного рейтинга Fortune-100 участвовали в инициативах Web3 и блокчейне с 2020 года.
«Жители Нью-Йорка оптимистично смотрят на возможности и перспективы криптовалюты. Каждый третий респондент заявил, что криптовалюты делают финансовую систему более честной и прозрачной. Кроме того, опрошенные считают вложения в цифровые активы очень перспективным видом инвестиций», — отметили аналитики Coinbase.
Курс криптовалют к доллару 💸
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