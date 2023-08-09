Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд — Finance.ua

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Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд

Криптовалюта
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Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд
Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд
Количество адресов, на которых хранится минимум один Bitcoin, достигло нового рекордного уровня — 1 013 414.
Аналитики криптотрасли убеждены: это обусловлено растущими ожиданиями повышения цены флагманского криптоактива.
При этом количество адресов, где хранится 0,1 BTC, впервые достигло 4436 238. Рекорд зафиксирован экспертами Glassnode 8 августа.
Оба рекордных показателя взаимосвязаны, поскольку количество адресов, на которых хранится 1 BTC, влияет на количество адресов, на которых хранится 0,1 BTC или более. Аналитики Glassnode приводят график:
Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд
Общее количество циркулирующих монет на рынке составило $579,8 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $21,4 млрд. Доминирование ВТС на рынке составляет 48,9%.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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