Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд — Finance.ua

Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд Сегодня 16:47 — Криптовалюта

Количество владельцев 1 Bitcoin установило новый рекорд

Количество адресов, на которых хранится минимум один Bitcoin, достигло нового рекордного уровня — 1 013 414.

Аналитики криптотрасли убеждены: это обусловлено растущими ожиданиями повышения цены флагманского криптоактива.

При этом количество адресов, где хранится 0,1 BTC , впервые достигло 4436 238. Рекорд зафиксирован экспертами Glassnode 8 августа.

Оба рекордных показателя взаимосвязаны, поскольку количество адресов, на которых хранится 1 BTC, влияет на количество адресов, на которых хранится 0,1 BTC или более. Аналитики Glassnode приводят график:

Общее количество циркулирующих монет на рынке составило $579,8 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $21,4 млрд. Доминирование ВТС на рынке составляет 48,9%.

noworries По материалам:

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