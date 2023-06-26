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Технологию NFC «прокачают» — больше не придется прикладывать смартфон к терминалу

Технологии&Авто
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Технологию NFC «прокачают» — больше не придется прикладывать смартфон к терминалу
Технологию NFC «прокачают» — больше не придется прикладывать смартфон к терминалу
Консорциум NFC Forum, в который входят Apple, Google и другие IT-гиганты, представил план развития технологии бесконтактной передачи данных NFC до 2028 года. Этот план описывает пять основных инициатив на ближайшие годы.
Одна из инициатив состоит в увеличении радиуса действия NFC в 4−6 раз по сравнению с текущим расстоянием. Сегодня сигнал чипа принимается на небольшом расстоянии, часто заставляя прикасаться устройством или картой к терминалу.
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Теперь планируется сделать NFC-модуль таким, чтобы платеж или команда срабатывали как минимум с нескольких сантиметров. Это не только позволит бесконтактным платежам стать по-настоящему бесконтактными, но ускорит и упростит транзакции.
Не считая того, технологию желают сделать полезной и в качестве беспроводной зарядки, увеличив мощность передаваемой энергии через NFC с сегодняшнего 1 Вт до 3 Вт. Это изменение, в том числе позволит реализовать новые форм-факторы устройств.
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Еще одна инициатива заключается в нативной реализации технологии SoftPOS, благодаря которой любой смартфон NFC может играть роль терминала бесконтактной оплаты. Все эти изменения должны вступить в силу в течение следующих 2−5 лет.
В начале этого года компания Qualcomm анонсировала технологию спутниковой связи Snapdragon Satellite для Android-смартфонов. Она позволит не только отправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями практически в любой точке мира.
Воспользоваться спутниковой связью смогут владельцы Android-смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с модемом Snapdragon X70 и рядом дополнительных радиомодулей, которые выйдут во второй половине этого года. То есть с уже выпущенными устройствами технология не будет совместима.

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По материалам:
УНІАН
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