Dodge возвращает бензиновый Charger (фото) — Finance.ua

Dodge возвращает бензиновый Charger (фото)
Dodge объявил, что вторая половина 2025 года станет временем возвращения бензинового Charger с новым 3,0-литровым двигателем Hurricane.
Он будет доступен в двух версиях: одна более мощная — 550 л.с., другая проще — 420 л.с. Коробка автомат на 8 передач, полный привод, но при желании можно будет включить только задний.
Это возвращение бензина происходит параллельно с выходом новой, уже четырехдверной электрической версии Charger Daytona. В то же время Dodge решил упростить линейку электромобилей: в 2026 году останется только самая мощная версия на 670 л.с. Менее мощные варианты уберут.
Бензиновый Charger должен заполнить оставшуюся нишу после того, как забрали Daytona R/T, и привлечь тех, кто любит классические машины с мотором, а не батареей. Версия Sixpack, скорее всего, станет хорошим дополнением к электромобилям, которые сейчас находятся в центре внимания.
Интересно, что за первые три месяца 2025 года Dodge уже продал почти 2000 новых электрических Charger, а старые бензиновые Charger и Challenger до сих пор покупают — более тысячи и тысячу штук соответственно. Для сравнения: год назад их было почти вдвое больше.
Электрические версии уже можно заказывать, а вот Sixpack с бензиновым двигателем появится поближе к концу года. Посмотрим, поможет ли это вернуть интерес к Charger и увеличить продажи.
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