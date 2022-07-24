5 необычных способов применения NFC — Finance.ua

5 необычных способов применения NFC Сегодня 03:05 — Финтех и Карты

Бесконтактная связь — NFC — была создана для осуществления платежей. Однако тогда никто не знал, что технология будет иметь гораздо больший потенциал.

Контроль доступа

С помощью NFC можно открывать автомобиль без ключей, запускать двигатель и разблокировать бортовой компьютер.

Идентификация

В будущем большинство банков и других систем будут оборудованы технологией для идентификации человека. Подобный банк будущего работает в Барселоне. Технология дает возможность мгновенно идентифицировать клиента.

Медицинские отрасли

С помощью NFC можно обновлять список назначений врача, регистрироваться в очередях, а также внедрять в специальные датчики для контроля жизненно важных показателей с мгновенной передачей данных врачу.

Торговля

Ценники с NFC — это новая возможность, которая стала доступна в одной из крупных европейских сетей супермаркетов. С помощью технологии люди могут оформить заказ с телефона или узнать больше о товарах. А главное — можно проверить подлинность продуктов. К примеру, где были выращены овощи.

Передача медиа

Через NFC можно передавать видео и фото между смартфонами.

Уже совсем скоро можно будет выйти из дома только с телефоном, ведь им можно и рассчитаться в магазине, и открыть и завести авто, и выполнить другие функции.

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