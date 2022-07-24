5 необычных способов применения NFC — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 необычных способов применения NFC

Финтех и Карты
14
Бесконтактная связь — NFC — была создана для осуществления платежей. Однако тогда никто не знал, что технология будет иметь гораздо больший потенциал.

Контроль доступа

С помощью NFC можно открывать автомобиль без ключей, запускать двигатель и разблокировать бортовой компьютер.

Идентификация

В будущем большинство банков и других систем будут оборудованы технологией для идентификации человека. Подобный банк будущего работает в Барселоне. Технология дает возможность мгновенно идентифицировать клиента.

Медицинские отрасли

С помощью NFC можно обновлять список назначений врача, регистрироваться в очередях, а также внедрять в специальные датчики для контроля жизненно важных показателей с мгновенной передачей данных врачу.

Торговля

Ценники с NFC — это новая возможность, которая стала доступна в одной из крупных европейских сетей супермаркетов. С помощью технологии люди могут оформить заказ с телефона или узнать больше о товарах. А главное — можно проверить подлинность продуктов. К примеру, где были выращены овощи.

Передача медиа

Через NFC можно передавать видео и фото между смартфонами.
Уже совсем скоро можно будет выйти из дома только с телефоном, ведь им можно и рассчитаться в магазине, и открыть и завести авто, и выполнить другие функции.

Почему NFC-платежи стали такими популярными

По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.