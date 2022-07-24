5 необычных способов применения NFC — Finance.ua

5 необычных способов применения NFC
Бесконтактная связь — NFC — была создана для осуществления платежей. Однако тогда никто не знал, что технология будет иметь гораздо больший потенциал.
Контроль доступа
С помощью NFC можно открывать автомобиль без ключей, запускать двигатель и разблокировать бортовой компьютер.
Идентификация
В будущем большинство банков и других систем будут оборудованы технологией для идентификации человека. Подобный банк будущего работает в Барселоне. Технология дает возможность мгновенно идентифицировать клиента.
Медицинские отрасли
С помощью NFC можно обновлять список назначений врача, регистрироваться в очередях, а также внедрять в специальные датчики для контроля жизненно важных показателей с мгновенной передачей данных врачу.
Торговля
Ценники с NFC — это новая возможность, которая стала доступна в одной из крупных европейских сетей супермаркетов. С помощью технологии люди могут оформить заказ с телефона или узнать больше о товарах. А главное — можно проверить подлинность продуктов. К примеру, где были выращены овощи.
Передача медиа
Через NFC можно передавать видео и фото между смартфонами.
Уже совсем скоро можно будет выйти из дома только с телефоном, ведь им можно и рассчитаться в магазине, и открыть и завести авто, и выполнить другие функции.
Почему NFC-платежи стали такими популярными
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