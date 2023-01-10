Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры — Finance.ua
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Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры

Технологии&Авто
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Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры
Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры
Корейская корпорация LG Electronics заключила партнерство с разработчиком метамиров Oorbit для интеграции виртуальных миров в свои телевизоры, сообщает VentureBeat.
Об этом было объявлено на выставке CES 2023 года.
По словам соучредителя Ooribt Пуджи Куша, партнерство с LG поможет представить концепцию мета-вселенной миллионам людей, пользующихся продуктами компании. Пользователи смогут ознакомиться с новым продуктом через приложение Sansar на LG webOS TV.
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В ноябре 2022 года LG начала поиск экспертов в области Web3 для разработки нового направления, связанного с технологиями blockchain и Web3, планирования и создания dApp-сервисов, анализа тенденций и исследования Web3 и блокчейн проектов, а также налаживания партнерских отношений с компаниями работают в области блокчейна.
Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией IDC в конце 2022 года, LG Electronics сохранила за собой первое место по наибольшему количеству патентных заявок на метавселенные с 2016 года. Samsung Electronics оказалась на втором месте, за ней следует американская компания Meta, Huawei заняла четвертое место, а Microsoft — пятое.
По материалам:
cryptomisto
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