Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры — Finance.ua

Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры Сегодня 01:21 — Технологии&Авто

Технологический гигант LG Electronics планирует внедрить поддержку метавселенной в телевизоры

Корейская корпорация LG Electronics заключила партнерство с разработчиком метамиров Oorbit для интеграции виртуальных миров в свои телевизоры, сообщает VentureBeat.

Об этом было объявлено на выставке CES 2023 года.

По словам соучредителя Ooribt Пуджи Куша, партнерство с LG поможет представить концепцию мета-вселенной миллионам людей, пользующихся продуктами компании. Пользователи смогут ознакомиться с новым продуктом через приложение Sansar на LG webOS TV.

Читайте также Несмотря на сумасшедшие убытки, Meta все еще верит в метавселенную

В ноябре 2022 года LG начала поиск экспертов в области Web3 для разработки нового направления, связанного с технологиями blockchain и Web3, планирования и создания dApp-сервисов, анализа тенденций и исследования Web3 и блокчейн проектов, а также налаживания партнерских отношений с компаниями работают в области блокчейна.

Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией IDC в конце 2022 года, LG Electronics сохранила за собой первое место по наибольшему количеству патентных заявок на метавселенные с 2016 года. Samsung Electronics оказалась на втором месте, за ней следует американская компания Meta, Huawei заняла четвертое место, а Microsoft — пятое.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.