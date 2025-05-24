Google лидирует по количеству патентов в области искусственного интеллекта — Finance.ua

Google лидирует по количеству патентов в области искусственного интеллекта 24.05.2025, 02:24 — Технологии&Авто

Google лидирует по количеству патентов в области искусственного интеллекта

Google опередила IBM и стала лидером по количеству патентных заявок в области генеративного искусственного интеллекта и агентного ИИ.

Об этом сообщает Axios.

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За последние месяцы количество заявок на патенты, связанные с генеративным ИИ в США, выросло более чем на 50%.

Издание считает, что это свидетельствует об активном исследовании и разработке новых технологий.

Возглавляют список патентов для агентного ИИ в США Google и NVIDIA, за ними следуют IBM, Intel и Microsoft.

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В глобальном рейтинге лидируют те же Google и NVIDIA, а также в первые 10 вошли три китайских университета, что свидетельствует о конкуренции между США и Китаем в этой области.

За 14 месяцев с февраля 2024 года по апрель 2025 года количество заявок в США на патенты, связанные с генеративным ИИ, возросло на 56%, а выданных патентов стало больше на 32%.

Генеративный ИИ составляет 17% заявок на патенты с ИИ в США, агентный ИИ — 7%.

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