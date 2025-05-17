Исследователи работают над ИИ, который будет создавать прогноз погоды — Finance.ua

Исследователи работают над ИИ, который будет создавать прогноз погоды
Исследователи разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет создавать прогнозы погоды.
Об этом пишет The Guardian.
В большинстве развитых стран для прогнозирования погоды используют мощные компьютерные системы, однако в развивающихся странах нет достаточно денег, персонала и вычислительных мощностей для прогнозирования.
Новая система прогнозирования погоды Aardvark Weather «превосходит суперкомпьютеры и в тысячи раз быстрее», говорят разработчики из Кембриджа. По их словам, для прогноза погоды нужен только обычный компьютер.
Проект способен «полностью заменить традиционные методы» и создавать локальные прогнозы для различных нужд — например, для аграрного сектора в Африке или энергетической инфраструктуры Европы.
Aardvark Weather также сможет предупреждать о потенциальных природных катастрофах.
«Самое важное, что каждая развивающаяся страна и каждая малонаселенная страна получит надежный прогноз», — говорят исследователи.
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