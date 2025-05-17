Исследователи работают над ИИ, который будет создавать прогноз погоды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Исследователи работают над ИИ, который будет создавать прогноз погоды

Технологии&Авто
7
Исследователи работают над ИИ, который будет создавать прогноз погоды
Исследователи работают над ИИ, который будет создавать прогноз погоды
Исследователи разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет создавать прогнозы погоды.
Об этом пишет The Guardian.
Читайте также
В большинстве развитых стран для прогнозирования погоды используют мощные компьютерные системы, однако в развивающихся странах нет достаточно денег, персонала и вычислительных мощностей для прогнозирования.
Новая система прогнозирования погоды Aardvark Weather «превосходит суперкомпьютеры и в тысячи раз быстрее», говорят разработчики из Кембриджа. По их словам, для прогноза погоды нужен только обычный компьютер.
Проект способен «полностью заменить традиционные методы» и создавать локальные прогнозы для различных нужд — например, для аграрного сектора в Африке или энергетической инфраструктуры Европы.
Читайте также
Aardvark Weather также сможет предупреждать о потенциальных природных катастрофах.
«Самое важное, что каждая развивающаяся страна и каждая малонаселенная страна получит надежный прогноз», — говорят исследователи.
По материалам:
The Village Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems