Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото) — Finance.ua
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Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото)
Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото)
Электрический Renault 4 получил версию с полным приводом. Новинка называется Renault 4 Savane 4×4 и пока носит статус концепта. От обычного хэтчбека полноприводный R4 отличается двухмоторной силовой установкой, расширенной колеей и увеличенным клиренсом.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
На примере концепта Renault 4 Savane 4×4 французы продемонстрировали потенциал платформы AmpR Small.
Хэтчбеку добавили второй электромотор, расширили колею и на 15 миллиметров подняли над дорогой.
Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото)
Полный привод не превратил автомобиль во внедорожник. Но и предшественники Renault Colorale Savane и уникальный R4 Savane тоже ими не были. Зато само имя ассоциируется с классическими моделями Renault.
Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото)
Концепт-кар выкрашен в новый зеленый оттенок Jade Green, а его крышу украшает ткань с пиксельным узором.
Штатные упоры на бамперах замены новыми, распечатанными на 3D-принтере с амортизирующими свойствами.
Салон отделан текстилем из термопластического полимера. Завершающие штрихи — вышивки с цифрами «4» и узор «гусиные лапки» на спинках сидений.
По материалам:
РБК-Україна
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