Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото) — Finance.ua

Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото) 24.05.2025, 01:10 — Технологии&Авто

Renault представил полноприводный электрический кроссовер (фото)

Электрический Renault 4 получил версию с полным приводом. Новинка называется Renault 4 Savane 4×4 и пока носит статус концепта. От обычного хэтчбека полноприводный R4 отличается двухмоторной силовой установкой, расширенной колеей и увеличенным клиренсом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На примере концепта Renault 4 Savane 4×4 французы продемонстрировали потенциал платформы AmpR Small.

Хэтчбеку добавили второй электромотор, расширили колею и на 15 миллиметров подняли над дорогой.

Полный привод не превратил автомобиль во внедорожник. Но и предшественники Renault Colorale Savane и уникальный R4 Savane тоже ими не были. Зато само имя ассоциируется с классическими моделями Renault.

Концепт-кар выкрашен в новый зеленый оттенок Jade Green, а его крышу украшает ткань с пиксельным узором.

Штатные упоры на бамперах замены новыми, распечатанными на 3D-принтере с амортизирующими свойствами.

Салон отделан текстилем из термопластического полимера. Завершающие штрихи — вышивки с цифрами «4» и узор «гусиные лапки» на спинках сидений.

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