Техногигант Cisco покупает компанию по кибербезопасности Splunk за рекордные для себя $28 миллиардов — Finance.ua

Техногигант Cisco покупает компанию по кибербезопасности Splunk за рекордные для себя $28 миллиардов 25.09.2023, 01:40 — Фондовый рынок

Техногигант Cisco покупает компанию по кибербезопасности Splunk за рекордные для себя $28 миллиардов

Американский производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems согласился приобрести примерно за 28 млрд долларов фирму по кибербезопасности Splunk в рамках крупнейшей в своей истории сделки.

Об этом пишет Reuters

Таким образом Cisco усиливает свой бизнес по разработке программного обеспечения и стремится извлечь выгоду из растущего использования искусственного интеллекта, сообщили компании в четверг.

«Соглашение поможет снизить зависимость Cisco от своего огромного бизнеса по производству сетевого оборудования, который в последние годы пострадал от проблем с цепочкой поставок и замедления спроса после пандемии», — добавляет агентство.

Cisco предложила 157 долларов за каждую акцию Splunk, что составляет 31% премии к последней цене закрытия компании.

«Объединившись, Cisco и Splunk станут одной из крупнейших мировых компаний-разработчиков программного обеспечения и ускорят трансформацию бизнеса Cisco для увеличения регулярного дохода», — говорится в совместном заявлении.

Cisco уже имеет партнерство в области безопасности данных по Splunk, среди более 15 тысяч клиентов которого есть такие известные компании, как Coca-Cola, Intel и Porsche.

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После резкого роста доходов в прошлом году почти до 40% Splunk столкнулся с общеотраслевым замедлением спроса в 2023 году, вызванным ростом процентных ставок и устойчивой инфляцией.

Cisco делала предложение о покупке Splunk за более чем 20 миллиардов долларов в 2022 году, но тогда она провалилась.

«Cisco купила хороший бизнес по хорошей цене. Это выигрыш для обеих сторон», — сказал глава хедж-фонда Great Hill Capital Томас Хейз. «Это даст Cisco преимущество в области безопасности на основе искусственного интеллекта в будущем», — добавил он.

Однако соглашение может стать поводом к антимонопольной проверке, пишет агентство.

Ожидается, что соглашение, единогласно одобренное советами директоров Cisco и Splunk, закроют до конца третьего квартала 2024 года при условии получения разрешений от регуляторных органов.

Если закрытие сделки будет отложено, Cisco придется заплатить штраф в размере 1,48 миллиарда долларов.

Економічна Правда По материалам:

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