Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро — Finance.ua
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Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро

Фондовый рынок
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Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро
Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро, www.exor.com
Компания Exor из Нидерландов хочет вернуть себе часть акций. Для этого она готова инвестировать солидные деньги в ближайшее время, пишет Reuters.
Exor снова начала программу выкупа собственных акций. На этот раз речь идет о бумагах на сумму 1 миллиард долларов. Тендерное предложение составляет 750 миллионов евро, дедлайн — 10 октября.
Верхний предел акции установлен тендером на уровне 87,17 евро. По подсчетам аналитиков бумаги удастся выкупить по цене от 3% скидки до 10% премии. Речь идет о средней цене в период, когда будет проводиться тендер.
Текущая стоимость Exor предоставляет привлекательную возможность инвестировать в собственные компании путем выкупа акций, говорится в заявлении Exor.
В среду акции Exor держались на уровне 81,56 евро. Также в компании добавили, что остальные акции планируют выкупить уже в течение следующих 12 месяцев.

Чем владеет Exor

Контрольный акционер Giovanni Agnelli BV объединяет 100 акционеров — это примерно 200 живых наследников Джованни Аньелли, основавшего Fiat. Fiat контролирует Ferrari, CNH Industrial и является самым крупным акционером Stellantis.
Инвестиции Exor охватывают разные сферы: медиа, моду, производство товаров, здравоохранение, технологии. Стоимость активов компании составляет 34,2 млрд евро. В первом полугодии 2023 года Exor удалось заработать более 2 миллиардов евро.
По материалам:
Телеканал 24
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