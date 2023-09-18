Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро — Finance.ua

Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро Сегодня 22:11 — Фондовый рынок

Exor, контролирующая Ferrari, хочет выкупить собственные акции на 1 миллиард евро, www.exor.com

Компания Exor из Нидерландов хочет вернуть себе часть акций. Для этого она готова инвестировать солидные деньги в ближайшее время, пишет Reuters

Exor снова начала программу выкупа собственных акций. На этот раз речь идет о бумагах на сумму 1 миллиард долларов. Тендерное предложение составляет 750 миллионов евро, дедлайн — 10 октября.

Верхний предел акции установлен тендером на уровне 87,17 евро. По подсчетам аналитиков бумаги удастся выкупить по цене от 3% скидки до 10% премии. Речь идет о средней цене в период, когда будет проводиться тендер.

Текущая стоимость Exor предоставляет привлекательную возможность инвестировать в собственные компании путем выкупа акций, говорится в заявлении Exor.

В среду акции Exor держались на уровне 81,56 евро. Также в компании добавили, что остальные акции планируют выкупить уже в течение следующих 12 месяцев.

Чем владеет Exor

Контрольный акционер Giovanni Agnelli BV объединяет 100 акционеров — это примерно 200 живых наследников Джованни Аньелли, основавшего Fiat. Fiat контролирует Ferrari, CNH Industrial и является самым крупным акционером Stellantis.

Инвестиции Exor охватывают разные сферы: медиа, моду, производство товаров, здравоохранение, технологии. Стоимость активов компании составляет 34,2 млрд евро. В первом полугодии 2023 года Exor удалось заработать более 2 миллиардов евро.

Телеканал 24 По материалам:

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