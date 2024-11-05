Тайвань предоставит $5 млн дополнительной помощи Украине — Finance.ua

Тайвань предоставит $5 млн дополнительной помощи Украине Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Тайвань предоставит $5 млн дополнительной помощи Украине

Представительство Тайваня в Литве подписало свой второй меморандум о взаимопонимании с Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPMA) о предоставлении дополнительных 5 миллионов долларов финансирования для содействия восстановлению Украины через правительство Литвы.

Об этом сообщает RTI.

«Этим новым соглашением, мы делаем еще один ключевой шаг в восстановлении и модернизации центров реабилитации для тех, кто мужественно борется за свободу Украины и безопасность Европы», — отметил заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас.

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Ранее Фонд выполнил четыре проекта по восстановлению Украины, при поддержке Тайваня объемом более 5 миллионов долларов.

Литва с начала полномасштабного вторжения оказала Украине поддержку в 766 миллионов долларов. На прошлой неделе страна объявила о начале поставок пакета помощи, объявленного в августе. Речь, в частности, об энергогенераторах и боеприпасах.

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