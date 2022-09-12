Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны — Finance.ua

Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны Сегодня 10:02 — Личные финансы

Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны

Правительство продлило срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа».

Что предполагает документ

Документом предусматривается продление срока реализации природного газа ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставщикам природного газа для бытовых потребителей в рамках выполнения специального обязательства до 30 апреля 2023 года.

Это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям также не повышать тарифы на тепло и воду для населения.

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«Продление срока спецобязательства позволит обеспечить надежные, бесперебойные и безопасные поставки природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа и энергосистемы Украины», — подчеркнул Министр энергетики Герман Галущенко.

«Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать россия. Поэтому решение Правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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