Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны

Личные финансы
41
Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны
Тарифы не возрастут: правительство сохранило цену на газ для производителей тепла до следующей весны
Правительство продлило срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа».

Что предполагает документ

Документом предусматривается продление срока реализации природного газа ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставщикам природного газа для бытовых потребителей в рамках выполнения специального обязательства до 30 апреля 2023 года.
Это означает, что цена на голубое топливо для производителей тепла на этот период останется неизменной, что позволяет местным властям также не повышать тарифы на тепло и воду для населения.
Читайте также
«Продление срока спецобязательства позволит обеспечить надежные, бесперебойные и безопасные поставки природного газа, безопасность и надежность функционирования рынка природного газа и энергосистемы Украины», — подчеркнул Министр энергетики Герман Галущенко.
Место для вашей рекламы
«Украина вместе с Европой готовится к сложному отопительному сезону и учитывает все возможные сценарии, которые может коварно реализовать россия. Поэтому решение Правительства позволит обеспечить надежные и бесперебойные поставки природного газа и надежность функционирования рынка газа в Украине», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.