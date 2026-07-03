Тарифы на воду во Львове могут повысить в 4 раза Сегодня 11:43 — Личные финансы

Вода в кране

Во Львове планируют повысить стоимость водоснабжения: «Львовводоканал» требует тариф в 100 гривен за куб. Такие расчеты предприятие уже подало во Львовский городской совет.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Какой тариф сейчас, и в чем проблема

На данный момент тариф на водоснабжение во Львове составляет 25,88 грн за кубометр и не менялся с начала 2022 года. В горсовете отмечают, что это один из самых низких тарифов среди крупных городов Украины.

Как пояснили во Львовводоканале, действующий тариф покрывает лишь 61% текущих операционных расходов предприятия. Речь идет о расходах на электроэнергию, топливо, реагенты и оплату труда, без учета модернизации сетей.

По расчетам «Львовводоканала», для полного покрытия расходов цена кубометра воды должна быть 100 грн. В таких условиях предприятие может не только стабильно функционировать, но и развивать инфраструктуру и обеспечивать надежное круглосуточное водоснабжение в условиях войны.

В предприятии также отмечают, что для полноценной модернизации системы водоснабжения необходимо около 30 млн евро инвестиций ежегодно, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 40−50 млн. грн.

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Тарифы по Украине

По информации мэрии, в большинстве украинских городов обновленные тарифы составляют от 56 до 139 грн. Например:

в Тернополе — 78,33 грн/м³,

Черновцах — 63,56 грн/м³,

Кривом Роге — 78,47 грн/м³.

Окончательное решение о новой стоимости водоснабжения примет исполком Львовского городского совета.

Ранее СМИ сообщали , что украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом, говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«На сегодняшний день 15−20 городов объявили о повышении, это: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении, например, в 20-х числах июля», — говорит эксперт.

Одним из лидеров роста стала Винница, где тариф с 25,62 грн. повысили до 81,01 грн.

Эксперт подсчитал , как возрастут расходы домохозяйств с новыми расценками. Для квартиры, где среднее потребление составляет 5 кубометров воды на человека в месяц и проживает двое взрослых и ребенок, рост будет составлять:

Полтава — 640 грн;

Кременчуг — 635 грн;

Винница — 692 грн;

Запорожье — 513 грн;

Тернополь — 774 грн;

Ужгород — 682 грн;

Хмельницкий — 605 грн;

Днепр — 694 грн;

Кривой Рог — 490 грн;

Луцк — 566 грн;

Одесса — 729 грн.

Если пеосчитать дополнительные расходы за год, то суммы будут выглядеть так:

Полтава — 7682 грн в год;

Кременчуг — 7 614 грн;

Винница — 8 309 грн;

Запорожье — 6 150 грн;

Тернополь — 9285 грн;

Ужгород — 8 187 грн;

Хмельницкий — 7 254 грн;

Днепр — 8 322 грн;

Кривой Рог — 5 880 грн;

Луцк — 6 786 грн;

Одесса — 8 751 грн.

Другими словами, каждое домохозяйство будет дополнительно платить за услуги водоканала от 6 до 9 тысяч гривен в год.

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