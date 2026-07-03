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Тарифы на воду во Львове могут повысить в 4 раза

Личные финансы
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Вода в кране
Вода в кране
Во Львове планируют повысить стоимость водоснабжения: «Львовводоканал» требует тариф в 100 гривен за куб. Такие расчеты предприятие уже подало во Львовский городской совет.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Какой тариф сейчас, и в чем проблема

На данный момент тариф на водоснабжение во Львове составляет 25,88 грн за кубометр и не менялся с начала 2022 года. В горсовете отмечают, что это один из самых низких тарифов среди крупных городов Украины.
Как пояснили во Львовводоканале, действующий тариф покрывает лишь 61% текущих операционных расходов предприятия. Речь идет о расходах на электроэнергию, топливо, реагенты и оплату труда, без учета модернизации сетей.
По расчетам «Львовводоканала», для полного покрытия расходов цена кубометра воды должна быть 100 грн. В таких условиях предприятие может не только стабильно функционировать, но и развивать инфраструктуру и обеспечивать надежное круглосуточное водоснабжение в условиях войны.
В предприятии также отмечают, что для полноценной модернизации системы водоснабжения необходимо около 30 млн евро инвестиций ежегодно, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 40−50 млн. грн.
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Тарифы по Украине

По информации мэрии, в большинстве украинских городов обновленные тарифы составляют от 56 до 139 грн. Например:
  • в Тернополе — 78,33 грн/м³,
  • Черновцах — 63,56 грн/м³,
  • Кривом Роге — 78,47 грн/м³.
Окончательное решение о новой стоимости водоснабжения примет исполком Львовского городского совета.
Ранее СМИ сообщали, что украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом, говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
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«На сегодняшний день 15−20 городов объявили о повышении, это: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении, например, в 20-х числах июля», — говорит эксперт.
Одним из лидеров роста стала Винница, где тариф с 25,62 грн. повысили до 81,01 грн.
Эксперт подсчитал, как возрастут расходы домохозяйств с новыми расценками. Для квартиры, где среднее потребление составляет 5 кубометров воды на человека в месяц и проживает двое взрослых и ребенок, рост будет составлять:
  • Полтава — 640 грн;
  • Кременчуг — 635 грн;
  • Винница — 692 грн;
  • Запорожье — 513 грн;
  • Тернополь — 774 грн;
  • Ужгород — 682 грн;
  • Хмельницкий — 605 грн;
  • Днепр — 694 грн;
  • Кривой Рог — 490 грн;
  • Луцк — 566 грн;
  • Одесса — 729 грн.
Если пеосчитать дополнительные расходы за год, то суммы будут выглядеть так:
  • Полтава — 7682 грн в год;
  • Кременчуг — 7 614 грн;
  • Винница — 8 309 грн;
  • Запорожье — 6 150 грн;
  • Тернополь — 9285 грн;
  • Ужгород — 8 187 грн;
  • Хмельницкий — 7 254 грн;
  • Днепр — 8 322 грн;
  • Кривой Рог — 5 880 грн;
  • Луцк — 6 786 грн;
  • Одесса — 8 751 грн.
Другими словами, каждое домохозяйство будет дополнительно платить за услуги водоканала от 6 до 9 тысяч гривен в год.
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиЛьвов
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