Тарифы на воду во Львове могут повысить в 4 раза

На данный момент тариф на водоснабжение во Львове составляет 25,88 грн за кубометр и не менялся с начала 2022 года. В горсовете отмечают, что это один из самых низких тарифов среди крупных городов Украины.
Как пояснили во Львовводоканале, действующий тариф покрывает лишь 61% текущих операционных расходов предприятия. Речь идет о расходах на электроэнергию, топливо, реагенты и оплату труда, без учета модернизации сетей.
По расчетам «Львовводоканала», для полного покрытия расходов цена кубометра воды должна быть 100 грн. В таких условиях предприятие может не только стабильно функционировать, но и развивать инфраструктуру и обеспечивать надежное круглосуточное водоснабжение в условиях войны.
В предприятии также отмечают, что для полноценной модернизации системы водоснабжения необходимо около 30 млн евро инвестиций ежегодно, тогда как сейчас этот показатель составляет лишь 40−50 млн. грн.
«На сегодняшний день 15−20 городов объявили о повышении, это: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев. Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении, например, в 20-х числах июля», — говорит эксперт.
Одним из лидеров роста стала Винница, где тариф с 25,62 грн. повысили до 81,01 грн.
Эксперт подсчитал, как возрастут расходы домохозяйств с новыми расценками. Для квартиры, где среднее потребление составляет 5 кубометров воды на человека в месяц и проживает двое взрослых и ребенок, рост будет составлять:
Полтава — 640 грн;
Кременчуг — 635 грн;
Винница — 692 грн;
Запорожье — 513 грн;
Тернополь — 774 грн;
Ужгород — 682 грн;
Хмельницкий — 605 грн;
Днепр — 694 грн;
Кривой Рог — 490 грн;
Луцк — 566 грн;
Одесса — 729 грн.
Если пеосчитать дополнительные расходы за год, то суммы будут выглядеть так:
Полтава — 7682 грн в год;
Кременчуг — 7 614 грн;
Винница — 8 309 грн;
Запорожье — 6 150 грн;
Тернополь — 9285 грн;
Ужгород — 8 187 грн;
Хмельницкий — 7 254 грн;
Днепр — 8 322 грн;
Кривой Рог — 5 880 грн;
Луцк — 6 786 грн;
Одесса — 8 751 грн.
Другими словами, каждое домохозяйство будет дополнительно платить за услуги водоканала от 6 до 9 тысяч гривен в год.