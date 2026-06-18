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Как узнать о долге за коммуналку: простые способы проверки

Личные финансы
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Женщина проверяет и оплачивает счета за коммунальные услуги
Женщина проверяет и оплачивает счета за коммунальные услуги
Долг за коммунальные услуги может накопиться не только из-за просрочки платежей. Иногда о задолженности узнают после покупки жилья, длительного отсутствия дома или при проверке старых счетов. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует периодически контролировать состояние лицевых счетов.
Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как можно выяснить свою задолженность.

Как проверить задолженность за коммунальные услуги

Самый простой способ узнать о наличии долга — воспользоваться онлайн-сервисами поставщиков коммунальных услуг. Большинство крупных компаний (например, Нафтогаз, Yasno или местный водоканал) имеют личные кабинеты и чат-боты в мессенджерах, где достаточно указать номер лицевого счета для просмотра текущего баланса.
Проверить начисления можно через банковские приложения. В Приват24, monobank и других банках в разделе коммунальных платежей часто автоматически отображаются актуальные счета по конкретному адресу.
Кроме того, информация доступна на платежных платформах (Portmone, iPay или EasyPay и т. п.), где после ввода адреса или лицевого счета можно просмотреть начисление и задолженность.
Еще один вариант — обратиться в ОСМД, управляющую компанию или ЖЭК, где могут предоставить данные о состоянии расчетов.

Где проверить себя в реестре должников

Если долг долго не платится и дело доходит до принудительного взыскания, информация может попасть в Единый реестр должников. В таком случае исполнительная служба может применять предусмотренные законом меры взыскания.
Проверить наличие записи в реестре можно бесплатно несколькими способами. Самый надежный — поиск через официальный сервис Министерства юстиции, где достаточно указать необходимые данные и получить результат.
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Также информация об открытых исполнительных производствах доступна в приложении «Дія». В соответствующем разделе пользователь может просмотреть имеющиеся производства и сумму долга, если он подлежит принудительному взысканию.
Кроме того, следить за появлением информации в реестре помогают специализированные сервисы типа «Опендатабот» и чат-боты, которые посылают уведомления после обновления данных в государственных базах.
Кому могут списать или пересчитать долги за коммуналку — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
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