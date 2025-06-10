Таможня с начала года выявила нарушений на 5,7 млрд грн — Finance.ua
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Таможня с начала года выявила нарушений на 5,7 млрд грн

Казна и Политика
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С начала года таможенники выявили 4095 нарушений таможенных правил на 5,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По 1511 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен. В частности:
  • промышленных товаров на 192 млн грн;
  • транспортных средств более чем на 117 млн ​​грн;
  • продовольственных товаров более чем на 28 млн грн;
  • валюты на 2,2 млн грн.
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По 750 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможенники применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 26 млн грн, взыскано в Госбюджет 24 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.
Таможня с начала года выявила нарушений на 5,7 млрд грн
На рассмотрение в суд таможнями передано 2349 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 2,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 2,1 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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