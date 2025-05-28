Правительство изменило систему оплаты труда таможенников — Finance.ua

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Правительство изменило систему оплаты труда таможенников

Личные финансы
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Правительство изменило систему оплаты труда таможенников
Правительство изменило систему оплаты труда таможенников
Кабинет Министров Украины утвердил постановление «Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов». Правительство реформирует систему зарплат, привязав размер вознаграждения к уровню профессиональной компетентности, опыту и результатам работы.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Должностные оклады таможенников будут привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который ежегодно устанавливается законом. То есть рост зарплат будет зависеть от возможностей бюджета и общего состояния экономики.
Официальное опубликование постановления ожидается 31 мая 2025 года. С июня того же года руководители таможенных органов должны классифицировать должности по утвержденному алгоритму и внедрить обновленную систему оплаты труда.

Из чего будет состоять зарплата таможенника

Вознаграждение таможенника будет формироваться из должностного оклада, надбавок и премий. Основные надбавки (при выполнении особо важной работы, персональной квалификации и выполнении личных ключевых показателей эффективности) не могут превышать 90% от должностного оклада. Годовой объем премий ограничен 30% фонда должностных окладов.

Должностной оклад будет зависеть от компетенций

Ключевое новшество — зависимость оклада от уровня знаний и навыков работника — так называемых таможенных компетенций. Эти компетенции объединены в группы по функциональному направлению, в частности административное руководство, таможенный контроль и оформление, аудит, таможенные платежи, ІТ, противодействие нарушениям, правовое обеспечение и т. д.
Чем выше требования к компетенциям в определенной группе, тем выше должностной оклад для соответствующей должности. Это означает, что даже одинаковые должности могут иметь разные оклады, относящиеся к разным группам компетенций.

Новая логика в иерархии должностей

В структурных подразделениях могут сосуществовать должности с разным уровнем профессиональных требований. Например, в таможнях градация должностей реализована через разделение на государственного, старшего и главного инспектора. В аппарате Гостаможслужбы для главных инспекторов предусмотрено три уровня: базовый (20%), средний (50%) и высокий (30%).
В общей сложности 70% штатной численности таможен и аппарата Гостаможслужбы составляют инспекторские должности. Для руководящего состава, который может превышать 30%, также вводится оплата с учетом группы компетенций.

Кто получит повышенные оклады

Приоритетными для Гостаможслужбы являются направления таможенного контроля, оформления, аудита и противодействия правонарушениям — именно для работников в этих направлениях установлены повышенные оклады.
Впрочем, система учитывает и сложность задач в аппарате Гостаможслужбы. К примеру, юрист высокого профессионального уровня может получать больше, чем инспектор среднего уровня в профильном подразделении. Это позволяет избегать перекосов в вознаграждении, когда второстепенная служба требует более высокой квалификации, чем основная.
Конкретные цифры:
  • Должностной оклад Председателя Гостаможслужбы в 2025 году — 90,2 тыс. грн;
  • Начальника таможни — 54,1 тыс. грн;
  • Главный инспектор по организационному обеспечению (таможня) — 25,3 тыс. грн;
  • Главный инспектор по таможенному оформлению (таможня) — 29,8 тыс. грн;
  • Главный инспектор по таможенному оформлению (аппарат Гостаможслужбы) — 36,8 тыс. грн;
  • Юрист высокого уровня (аппарат) — 34,9 тыс. грн;
  • Средний и базовый уровень в профильном подразделении (таможенный контроль) — 33,7 тыс. и 30,5 тыс. грн.

Бонусы для ІТ-специалистов

С учетом критической роли автоматизации и кибербезопасности, зарплаты для ІТ-специалистов в таможенной сфере на 35−45% выше, чем в других группах.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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