Правительство изменило систему оплаты труда таможенников — Finance.ua

Правительство изменило систему оплаты труда таможенников Сегодня 16:45 — Личные финансы

Правительство изменило систему оплаты труда таможенников

Кабинет Министров Украины утвердил постановление «Некоторые вопросы оплаты труда должностных лиц и работников таможенных органов». Правительство реформирует систему зарплат, привязав размер вознаграждения к уровню профессиональной компетентности, опыту и результатам работы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Должностные оклады таможенников будут привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который ежегодно устанавливается законом. То есть рост зарплат будет зависеть от возможностей бюджета и общего состояния экономики.

Официальное опубликование постановления ожидается 31 мая 2025 года. С июня того же года руководители таможенных органов должны классифицировать должности по утвержденному алгоритму и внедрить обновленную систему оплаты труда.

Из чего будет состоять зарплата таможенника

Вознаграждение таможенника будет формироваться из должностного оклада, надбавок и премий. Основные надбавки (при выполнении особо важной работы, персональной квалификации и выполнении личных ключевых показателей эффективности) не могут превышать 90% от должностного оклада. Годовой объем премий ограничен 30% фонда должностных окладов.

Должностной оклад будет зависеть от компетенций

Ключевое новшество — зависимость оклада от уровня знаний и навыков работника — так называемых таможенных компетенций. Эти компетенции объединены в группы по функциональному направлению, в частности административное руководство, таможенный контроль и оформление, аудит, таможенные платежи, ІТ, противодействие нарушениям, правовое обеспечение и т. д.

Чем выше требования к компетенциям в определенной группе, тем выше должностной оклад для соответствующей должности. Это означает, что даже одинаковые должности могут иметь разные оклады, относящиеся к разным группам компетенций.

Новая логика в иерархии должностей

В структурных подразделениях могут сосуществовать должности с разным уровнем профессиональных требований. Например, в таможнях градация должностей реализована через разделение на государственного, старшего и главного инспектора. В аппарате Гостаможслужбы для главных инспекторов предусмотрено три уровня: базовый (20%), средний (50%) и высокий (30%).

В общей сложности 70% штатной численности таможен и аппарата Гостаможслужбы составляют инспекторские должности. Для руководящего состава, который может превышать 30%, также вводится оплата с учетом группы компетенций.

Кто получит повышенные оклады

Приоритетными для Гостаможслужбы являются направления таможенного контроля, оформления, аудита и противодействия правонарушениям — именно для работников в этих направлениях установлены повышенные оклады.

Впрочем, система учитывает и сложность задач в аппарате Гостаможслужбы. К примеру, юрист высокого профессионального уровня может получать больше, чем инспектор среднего уровня в профильном подразделении. Это позволяет избегать перекосов в вознаграждении, когда второстепенная служба требует более высокой квалификации, чем основная.

Конкретные цифры:

Должностной оклад Председателя Гостаможслужбы в 2025 году — 90,2 тыс. грн;

Начальника таможни — 54,1 тыс. грн;

Главный инспектор по организационному обеспечению (таможня) — 25,3 тыс. грн;

Главный инспектор по таможенному оформлению (таможня) — 29,8 тыс. грн;

Главный инспектор по таможенному оформлению (аппарат Гостаможслужбы) — 36,8 тыс. грн;

Юрист высокого уровня (аппарат) — 34,9 тыс. грн;

Средний и базовый уровень в профильном подразделении (таможенный контроль) — 33,7 тыс. и 30,5 тыс. грн.

Бонусы для ІТ-специалистов

С учетом критической роли автоматизации и кибербезопасности, зарплаты для ІТ-специалистов в таможенной сфере на 35−45% выше, чем в других группах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.